Agrounia wstrzymuje protesty w związku z wojną na Ukrainie

W dzisiejszym komunikacie prasowym Agrounia poinformowała o wstrzymaniu protestów w związku z inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę. Jutro przed ambasadą Federacji Rosyjskiej ma odbyć się konferencja Michała Kołodziejczaka w tej sprawie.

– AGROunia wstrzymuje działania strajkowe. Dzień przed agresją Rosji na Ukrainę AGROunia zorganizowała ogromne protesty w Warszawie. Dziś – świadomi zagrożeń i w poczuciu odpowiedzialności nie chcemy dodawać stresu mieszkańcom Polski. Opowiemy o zagrożeniach dla produkcji żywności, zadeklarujemy konkretną pomoc dla uchodźców z Ukrainy – czytamy w komunikacie Agrounii.

Wczoraj w Warszawie odbył się protest związanych z Agrounią rolników. Przeszli oni w manifestacji z Placu Defilad pod Kancelarię Premiera, jednak Michałowi Kołodziejczakowi nie udało się spotkać z prezesem Rady Ministrów.

– Tak są traktowani rolnicy dziś przez premiera. Dla mnie to jest nie do przyjęcia, ale jakoś to przełkniemy. Premier wysłał jakiegoś dyrektora, który odebrał od nas karton rosyjskich ogórków przy płocie, bo nawet nie pozwolili nam przejść dalej. To jest zniewaga dla was wszystkich. Tak traktują dzisiaj Polaków, którzy ciężko pracują i utrzymują ten kraj – dodawał – mówił wczoraj Kołodziejczak.