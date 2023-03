Agrounia rozpoczyna akcje protestacyjne w całym kraju!

Skala problemów w rolnictwie nieustannie rośnie, zamiast spadać… Wielu producentów sprzedaje swoje płody rolne poniżej kosztów produkcji, natomiast działań w kierunku poprawy wciąż brakuje. Biorąc to pod uwagę, Michał Kołodziejczak ogłosił podczas wczorajszej konferencji prasowej pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że w całym kraju zostaną przeprowadzone akcje protestacyjne. Akcje, które będą odzwierciedleniem krytycznej sytuacji polskich gospodarstw…

Ostatni rok był wyjątkowo ciężki dla polskich producentów. Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie koszty wszelkich surowców wystrzeliły w górę, a ich dostępność została zachwiana. Niestety nie zostały podjęte żadne skuteczne działania, aby sytuacja powróciła do normalności. Mimo wielu apeli, próśb, a także protestów… Nasz kraj nieustannie zalewany jest przez produkty z Ukrainy, które w znaczącym stopniu wpływają na ceny uzyskiwane przez krajowych producentów. Wynagrodzenie, które stało się niższe aniżeli ponoszone koszty. Nie brakuje również nietrafnych sugestii ze strony osób mających w teorii wspierać rolników odnośnie zakupu nawozów, paliw i innych surowców. Sugestii, które przyczyniły się do ogromnych strat finansowych.

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której mogliśmy usłyszeć słowa lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, wyrażono sprzeciw wobec nieudolnym politykom rządu. Jednocześnie, zostały ogłoszone akcje strajkowe na terenie całej Polski. Na czym będą one polegać? Lider Agrounii zapowiedział, że w najbliższych dniach pod domy posłów PiS będą dostarczone płody rolne (ziarno, plewy, jabłka). Zaznacza ponadto, że wszyscy politycy, którzy są odpowiedzialni za obecną sytuację w rolnictwie, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. – „Polska wieś umiera. Będziemy pokazywać ludzi, którzy za to odpowiadają. To politycy ponoszą odpowiedzialność. Mamy dość tego marazmu i mówienia, że jest dobrze. PiS zawiódł polską wieś, kłamał na temat sytuacji polskiej wsi i nie rozwiązał od 7 lat żadnego problemu, o którym mówimy” – czytamy na Facebooku Agrounii.

Michał Kołodziejczak zwrócił również uwagę na różnice, które zauważalne są pomiędzy cenami u rolnika oraz cenami w markecie. Niejednokrotnie spotkaliśmy się bowiem ze zjawiskiem, w którym za produkt sprzedawany przez producenta za 1,00 zł konsument musi zapłacić 4,00 zł. Agrounia proponuje z tego względu stosowne regulacje, które niwelowałyby owe dysproporcje, zapewniały dostateczną ilość polskiej żywności w marketach, a także zabezpieczały małe, rodzinne sklepiki czy warzywniaki przed oddziaływaniem dużych sieci marketów. Działania są jednak konieczne również na wielu innych płaszczyznach. Jedną z nich jest wspominana kwestia niekontrolowanego napływu produktów rolnych z zagranicy. Szczególnie po zapowiedziach komisarza ds. rolnictwa w UE Janusza Wojciechowskiego dotyczących przedłużenia zniesienia cła na pszenicę i inne towary z Ukrainy.

Aspektów, które moglibyśmy wymienić omawiając aktualne problemy w rolnictwie jest jeszcze bardzo wiele. Biorąc to pod uwagę, odnosimy wrażenie, że zapowiedziane protesty to konieczność. Przed nami pojawia się rzecz jasna pytanie, czy to oby na pewno odpowiednia droga… Warto jednak podkreślić, że bezczynność jest w tym przypadku przyzwoleniem do podtrzymania lub nawet pogorszenia sytuacji, w której znalazła się znaczna część gospodarstw w Polsce. – „Czy widzicie jakąś logikę?? Czy jest jakaś logika w ludziach, którzy rządzą naszym krajem? Trzeba mówić jasno: to nie pomaga Ukrainie, to szkodzi, bo dzieli ludzi. Źle zorganizowana pomoc będzie budzić złość. My tracimy na tym kolosalne pieniądze. To nie tak miało być” – zaznacza Agrounia.

Źródło: Facebook Agrounia