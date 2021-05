Agrounia rozdaje w Warszawie ziemniaki. Kołodziejczak: odbijemy wieś PiS-owi

Dzisiaj w Warszawie o godz. 10 rozpoczęła się akcja rozdawania ziemniaków przez działaczy Agrounii. Łącznie przywieźli oni do stolicy 10 ton tych warzyw. Akcja, jak mówił podczas konferencji Michał Kołodziejczak, ma być wyrazem sprzeciwu wobec wyzyskiwania rolników przez korporacje w kontekście handlu produktami rolno-spożywczymi. Kołodziejczak stwierdził również, że rząd temu procederowi biernie się przygląda.

– Polski rolnik dostaje marne grosze za tę paczkę ziemniaków, dostaje 30 gr – mówił Kołodziejczak unosząc 1,5-kilogramowy woreczek z ziemniakami – tyle ziemniaków kosztuje w sklepie 5, 6 zł/kg. Mi się bardzo nie podoba, że ci ludzie, którzy tutaj dzisiaj stoją, którym będziemy za chwilę te ziemniaki rozdawać, muszą płacić tak dużo, a my musimy kończyć produkcję i powodować, że ta produkcja będzie gasnąć. Zaczynamy to wszystko pod bardzo mocnym hasłem: odbijamy wieś PiS-owi […] – mówił Kołodziejczak.

– Chciałbym po części przeprosić za to, że uwierzyliśmy PiS-owi […]. Oni udawali, że nas słuchają i będą robić to, o czym my mówimy. Po wyborach przestali rozmawiać, przestali się spotykać, przestali nas zapraszać – stwierdził.

Następnie lider Agrounii zaprezentował Agro Gazetę, która ma być wydawana regularnie.

– Trzymam kciuki za polskich rolników. Sprawa polskiej żywności to jest sprawa nie tylko rolników, ale także sprawa miasta. Żywność drożeje, mamy potężną inflację, a rolnicy są wynagradzani za swą ciężką pracę w groszowy sposób. Nie może być tak, że trzy korporacje kontrolują praktycznie cały nasz wewnętrzny handel detaliczny […]. Potrzebujemy silnego państwa, które będzie broniło nie tylko rolników, ale także nas, konsumentów, mieszkańców miast […]. Chcemy mieć w mieście dostęp do tanich, zdrowych produktów polskich rolników – mówił z kolei obecny na konferencji znany warszawski działacz społeczny Jan Śpiewak, komentując likwidację kolejnego bazaru pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Ziemniaki rozdawane są w Stolicy w trzech lokalizacjach: przy ul. Dolnej 3, przy al. Solidarności 86 (obok marketów sieci Biedronka) oraz w centrum na tzw. patelni.