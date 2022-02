Agrounia protestuje w Warszawie [galeria]

Zgodnie z planem dziś rozpoczął się protest rolników w Warszawie na który zjechali oni z całej Polski.

O godzinie 9 pierwsze traktory zjechały do stolicy, choć jak powiedział lider Agrounii Michał Kołodziejczak nie obyło się bez problemów bo policja kontrolowała jeszcze przed Warszawą jadące traktory a przez jej zachowanie, kiedy to jadący z przodu radiowóz nagle się zatrzymał, dwa ciągniki wpadły na siebie co skończyło się stłuczką.

Jak powiedział Kołodziejczak symbolem tego protestu będą rosyjskie ogórki, które cały czas do nas docierają pomimo embarga a nasze warzywa i owoce nie są wpuszczane na tamtejszy rynek.

Niestety rolnicy nie wjadą do centrum miasta traktorami, którymi przyjechali spod Sochaczewa, a których jest już ponad 200. Maszyny na razie zostaną na rogatkach Warszawy w okolicy ul. Kasprzaka a manifestacja piesza ruszyła spod Pałacu Kultury do Kancelarii Premiera.