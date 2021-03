Agrounia: pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy mają trafić do ludzi, a nie do korporacji

Dzisiaj odbyła się w Warszawie konferencja lidera Agrounii, Michała Kołodziejczaka, dotycząca Krajowego Planu Odbudowy. Stwierdził on, że 40 proc. funduszy z programu powinno trafić na polską wieś. Skierował również w tej sprawie list otwarty do posłów i senatorów.

– Krajowy Plan Odbudowy to musi być plan na nowoczesne, innowacyjne i prozdrowotne rolnictwo. Mówienie o ekologii musimy zacząć od ekologii w produkcji żywności. Jeśli chcemy rozwijać w Polsce zieloną energię to stwórzmy rolnictwo opierające się właśnie na energii odnawialnej. Pieniądze na innowacje spożytkujmy na innowacyjne systemy retencji wód i nawodnień pól. Rozwój cyfryzacji w rolnictwie spowoduje skuteczne monitorowanie procesów w gospodarstwach. To bardzo ważne, ponieważ przyczyni się do minimalizacji strat w produkcji żywności, dobrego wykorzystania energii oraz optymalnego stosowania środków ochrony roślin. Rolnictwo musi być beneficjentem pieniędzy na innowacje i cyfryzację – czytamy w liście.

– Krajowy Plan Odbudowy nie może stać się PLANEM PRZEBUDOWY gospodarki, który nie uwzględni mieszkańców terenów wiejskich i pominiętego przez rząd rolnictwa. Ponad 15 milionów ludzi w Polsce zamieszkuje tereny wiejskie, co stanowi 40% całej ludności Polski.

Dlatego żądamy, by 40% środków z Funduszu Odbudowy trafiło na polską wieś. Każdy inny podział będzie niesprawiedliwy. My, mieszkańcy Polskich wsi nie chcemy, by przepaść między miastem, a wsią była nadal pogłębiana – dodano.

Michał Kołodziejczak, jak czytamy, zażądał również, aby umowa z UE nie została ratyfikowana w przypadku przeznaczenia na “polską wieś” mniejszego niż 40 proc. udziału funduszy.