Agrounia nie zwalnia tempa

Obornik przed domami posłów i “naznaczanie” parlamentarzystów w ich rodzinnych miejscowościach specjalnymi transparentami – to tylko niektóre formy “podziękowania”, jakie zgotowała przedstawicielom władz Agrounia za poparcie “piątki dla zwierząt”.

– Nie ma i nie będzie pobłażania dla nikogo! Społeczeństwo w końcu dochodzi do głosu.

Każdy ruch polityka wykonany przeciwko społeczeństwu, które go wybrało skończy się w taki sposób. Każdy #ZdrajcaPolskiejWsi będzie naznaczony! To musi być wielki wstyd dla człowieka wybranego z okręgu typowo rolniczego by podnosić rękę przeciwko rolnikom.