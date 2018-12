Agrotravel już po raz 10.

W dniach 20 – 22 kwietnia w halach Targów Kielce odbędzie się X edycja Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej Agrotravel & Active Life.

Agrotravel to miejsce spotkań branżowych, ale też miejsce, które sprzedaje ofertę wypoczynku na polskiej wsi.

– Rok 2018 jest szczególny, bo jubileuszowy. Z tej okazji zmienia się także formuła targów, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez wystawców. Turystyka na terenach wiejskich to dziś nie tylko wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym. To także odpoczynek w luksusowym pałacu lub zamku przebudowanym na hotel, to odpoczynek w obiektach typu spa&wellness, nowoczesnych resortach często usytuowanych z dala od wielkich miast, to wędrówki po parkach narodowych, to wreszcie parki rozrywki, parki tematyczne, to specjalizowane gospodarstwa rolne, serwujące ekologiczną żywność i innowacyjne usługi.

Nowy, tegoroczny dział targów, czyli Active Life odpowiada na potrzeby zwiedzających zainteresowanych poprawianiem zdrowia i urody, ale także aktywnym spędzaniem wolnego czasu na rowerze, podczas pieszych spacerów, spływów kajakiem, jazdy konno, itp. – mówi Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

W tegorocznej edycji targów krajem partnerskim będzie Ukraina, Organizatorzy – Targi Kielce planują także tradycyjnie organizację konferencji naukowej, pod roboczym tytułem: „Turystyka na obszarach wiejskich – trendy, wyzwania, specjalizacje. Usługi prozdrowotne w agro-ofercie”.

Wraz z targami Agrotravel & Active Life w Kielcach odbywają się największe w regionie Polski południowo – wschodniej targi Dom oraz targi Ogród. Po raz pierwszy w tym samym terminie odbędzie się także przeniesiona z innego terminu wystawa Fit Weekend. To najważniejsze wydarzenie z branży fitness i kulturystycznej w Polsce.

Źródło: Targi Kielce