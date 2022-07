Agrotechnika nowym dealerem marki Deutz-Fahr

Markę Deutz-Fahr reprezentuje w Polsce stabilna sieć dealerska. Dążac do zapewnienia możliwie najlepszej dostępności produktów tej marki dla klientów, zdecydowano o włączeniu do sieci dealerskiej nowego, autoryzowanego przedstawiciela. Z początkiem lipca 2022 roku, grono dealerów marki Deutz-Fahr powiększyło się o firmę Agrotechnika.

Firma Agrotechnika specjalizuje się w dystrybucji maszyn rolniczych, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych, części zamiennych oraz płynów eksploatacyjnych. Oferta firmy Agrotechnika skierowana jest do gospodarstw rolnych i specjalistycznych przedsiębiorstw o profilu leśnym i komunalnym, a także tych zajmujących się pielęgnacją terenów zieleni. Firma zapewnia kompleksowe wyposażenie gospodarstw we wszystkie maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności. Pracownicy firmy zdobyli profesjonalną wiedzę i umiejętności dzięki wieloletniej współpracy z renomowanymi markami.

Ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe marki Deutz-Fahr uzupełnią ofertę firmy i pozwolą zaoferować klientom kompleksową paletę maszyn. Już dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w siedzibie głównej w Ciciborze Dużym. Firma prowadzi także oddział w Łukowie. Wkrótce do dyspozycji klientów oddany zostanie nowy punkt w Siemiatyczach. Korzystając z doświadczeń płynących z wieloletniej działalności, staramy się dostarczać naszym klientom odpowiednie produkty w odpowiednim momencie – wtedy, gdy są najbardziej potrzebne. Ponieważ wiemy, że właśnie to się liczy. Przyszłość działalności zależy od wydajności, sprawności, wygody i satysfakcji z użytkowania naszych maszyn – mówi Krzysztof Laszuk, właściciel firmy Agrotechnika.

Stabilna pozycja marki Deutz-Fahr w kraju oraz zaufanie klientów zbudowane na bazie sprawdzonych, solidnych produktów oraz profesjonalnej kadry doradców handlowych i serwisowych, potwierdzają potrzebę rozwoju autoryzowanej sieci dealerskiej. Dzisiaj wychodzimy na przeciw potrzebom naszych klientów zwiększając dostępność maszyn poprzez uruchomienie nowego autoryzowanego przedstawiciela. Nowy dealer będzie operował na styku województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego mówi Stanisław Gozdek, Dyrektor Handlowy SDF Polska.

Sieć dealerska marki Deutz-Fahr w Polsce to 22 firmy. Razem z oddziałami jest to sieć dystrybucyjna obejmująca łącznie 49 punktów handlowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Źródło: Deutz-Fahr