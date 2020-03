Agrosimex z ofertą środków na nadchodzący sezon

Firma Agrosimex, zajmująca się sprzedażą środków ochrony roślin, nawozów, nasion roślin polowych i systemów nawodnień, powstała 1991 roku. W 2007 roku została włączona do Agrosimexu spółka Fertico, prowadząca działalność badawczą, m.in. ocenę skuteczności środków ochrony roślin. W 2019 roku otwarto laboratorium Fertico, w którym przeprowadzane są badania pozostałości substancji aktywnych w owocach, warzywach, przetworach, a także analizy składu gleby, zawartości makroelementów w tym Ca, S, Mg, mikroelementów, pH, zasolenia i zawartości próchnicy oraz inne bardziej specjalistyczne usługi, np. wykrywania patogenów zanim pojawią się na roślinach.

Firma Agrosimex na spotkaniu w Małej Wsi koło Błędowa 5 marca br. przedstawiła ofertę nawozów i ŚOR na ten sezon. Krzysztof Zachaj, dyrektor działu nawozów proponował nawozy do odżywiania roślin takie jak: CaTs tiosiarczan wapnia, Rosahumus, Maral NPK, natomiast Jędrzej Pytkowski, dyrektor działu marketingu i rozwoju – środki do ochrony przed chorobami i szkodnikami: Belem 0,8 MG, Presidium, Delfin WG oraz Azatin.

Rosahumus jest płynnym nawozem zawierającym kwasy humusowe (85%), tlenek potasu (K20 – 12%), żelazo (Fe – 0.6%). Kwasy humusowe zawarte w preparacie pochodzą z leonardytów, dzięki czemu ich aktywność jest 5-krotnie wyższa w porównaniu od pochodzących z innych źródeł. Preparat przeznaczony jest do poprawy żyzności gleby, która przekłada się na większe plonowanie roślin. Zalecany jest do stosowania we wszystkich rodzajach upraw. Pozwala na obniżenie stosowania nawożenia mineralnego bez ryzyka spadku plonów. Stosować go można mieszając z glebą w formie oprysku samodzielnie lub z RSM w zespole uprawek pożniwnych. W sadownictwie zaleca się moczenie korzeni drzewek lub sadzonek przed sadzeniem lub w formie fertygacji.

Drugim płynnym nawozem zalecanym/proponowanym przez Agrosimex jest nawóz wapniowy z siarką CaTs tiosiarczan wapnia. CaTs poprawia strukturę gleby, wpływa na lepsze wykorzystanie azotu i zmniejszenie jego strat, zwiększa dostępność potasu, magnezu i mikroskładników z gleby. Stosując CaTs razem z RSM można ograniczyć straty azotu do 30 % i zmniejszyć parzące działanie RSM. TSCa podnosi wielkość i jakość plonów roślin. Może byś stosowany w uprawach ziemniaka, kukurydzy, rzepaku jak również w ogrodniczych i sadowniczych w postaci oprysku lub fertygacji lub nawożenia doglebowego.

Z kolei nawóz organiczno-mineralny, Maral NPK wyróżnia się na rynku tym, że jako jedyny zawiera 3 rodzaje alg morskich bardzo bogatych w składniki pokarmowe i stymulujących wzrost roślin. Zawiera NPK 6:5:5, Zn 1%, jod oraz fenylopropanoidy , które wpływają na lepszą gospodarkę wodną rośliny. Maral wzmacnia system korzeniowy, zwiększa odporność na stres termiczny, a w końcowym efekcie prowadzi do wzrostu plonu i jego jakości. Zdaniem producenta, jest to jeden z najlepszych produktów antystresowych zarówno w niskich jak i bardzo wysokich temperaturach. Zalecany do aplikacji w formie nawożenia dolistnego (ziemniaki) oraz szczególnie w formie fertygacji do upraw warzywniczych i sadowniczych. Proponowane dawki w większości upraw w formie nawożenia dolistnego to 0,75- 1,5 l/ha.

Wszystkie 3 wyżej wymienione produkty wpisują się doskonale w lepsze wykorzystanie wody.

Belem 0,8 MG to mikrogranulat zarejestrowany w uprawach ziemniaków do zwalczania drutowców, w rzepaku do zwalczania śmietki, a w warzywach korzeniowych do zwalczania szkodników glebowych. Substancją czynną jest cypermetryna. Mikrogranulat jest ciężko rozpuszczalny w wodzie i działa do 4 m-cy w warunkach glebowych. Aby szkodnik został zwalczony, musi się otrzeć o mikrogranulę. W przypadku aplikacji mikrogranulatu w ziemniakach i kukurydzy wymagane są aplikatory ze specjalnymi końcówkami (dyfuzoram), które umożliwiają umieszczenie mikrogranulatu wokół bulwy. Zalecana dawka w ziemniakach 24 kg/ha. W pozostałych uprawach 12 kg/ha. W tym roku będzie rozszerzenie rejestracji preparatu do zwalczania stonki kukurydzianej i drutowców w kukurydzy.

Presidium zarejestrowany jest w ziemniakach do zwalczania zarazy ziemniaczanej. Zawiera dwie substancje czynne – dimetomorf i zoksamid o różnych mechanizmach działania. Zoksamid jest substancją o działaniu kontaktowym silnie łącząc się z woskami roślinnymi, natomiast dimetomorf działa wgłębnie. Obie substancje działają także antysporulacjnie, zapobiegając rozwojowi zarodników pływkowych. Preparat polecany jest do pierwszego zapobiegawczego zabiegu przed kwitnieniem w dawce 1 l/ha. W sezonie można wykonać max 5 zabiegów. Odstępy między zabiegami powinny wynosić 7-10 dni przy 7 dniowej karencji.

Delfin WG jest preparatem biologicznym opartym na bakterii Bacillus thuringiensis. Preparat ma formę granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Jest zarejestrowany do zwalczania gąsienic i zwójek liściowych w uprawach ogrodniczych i warzywniczych.

Do zwalczania szerokiej gamy szkodników pod osłonami został zarejestrowany insektycyd Azatin zawierający naturalną substancję azadyrachtyna A. Można nim zwalczać: mączliki, miniarki, gąsienice motyli, stonkę ziemniaczaną oraz wiele innych szkodników w uprawach między innymi: pomidora, ogórka, cukinii, truskawek.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Suwara