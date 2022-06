Agrorewolucje 3 sezon

Pod koniec maja w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez CIECH Sarzyna wraz z Grupą Azoty oraz firmą INTERMAG, a jej tematem była premiera najnowszego, trzeciego sezonu programu „Agrorewolucje”, czyli innowacyjnego internetowego programu skierowanego do rolników i ich rodzin. W programie zostaną zaprezentowane przemiany 3 polskich gospodarstw rolnych, które z mało rentownych zmienią się w produktywne, opierające się na nowoczesnych technologiach uprawy.

W pierwszym sezonie programu zrealizowano 34 odcinki, w 2 sezonie pojawiły się na kanale również 34 główne odcinki i 14 materiałów wideo. W nowej edycji pojawi się zupełnie nowy format krótkich filmików, dzięki którym będzie można obserwować postępy i rozwój wybranych gospodarstwa. Ekspertami wspierającymi swoją wiedzą uczestników Agrorewolucji są trzy polskie firmy i należą do nich Grupa Azoty, która jest drugim największym producentem nawozów wieloskładnikowych i azotowych w UE; Ciech Sarzyna, który jest największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz Intermag specjalizujący się w produkcji nawozów dolistnyc i biostymularorów.

Do programu może zgłosić się każdy polski rolnik, który chce zwiększyć produktywność i zyskowność swojego gospodarstwa. Aby wziąć udział w programie rolnik musi wypełnić ankietę, która jest dostepna na stronie agrorewolucje.pl, przygotować film trwający nie więcej niż 5 minut, w którym oprowadzi i przedstawi swoje gospodarstwo, opowie o sobie i swojej rodzinie, pokaże najmocniejsze i słabsze strony gospodarstwa. Po przygotowaniu wideo należy go umieść na stronie www.wetransfer.com, a wygenerowany link przesłać w formularzu zgłoszeniowym lub mailowo na adres: agrorewolucje@gmail.com podając w tytule maila swoje imię i nazwisko. Organizator przyjmuje zgłoszenia do programu do 12 czerwca 2022. 3 gospodarstwa, które przejdą proces rekrutacji otrzymają środki i nawozy o wartości ponad 150000 zł

Głównym celem Agrorewolucji jest edukacja rolników oraz promocja efektywnego wykorzystania polskich produktów do nawożenia, dokarmiania i ochrony roślin. Program będzie można śledzić między innymi na kanale YouTube, oraz na stronie www.agrorewolucje.pl .