Agronomist – dla rolników i przetwórców

Agronomist.pl – to nowa platforma Banku BNP Paribas, która powstała z myślą o rolnikach i przetwórcach sektora spożywczego. Użytkownicy mają dostęp nie tylko do najnowszych analiz food&agro i prognoz cenowych, ale też do informacji o pogodzie w danej lokalizacji, systemu zarządzania gospodarstwem, a nawet satelitarnego mapowania pól. Agronomist to bezpłatna, pierwsza platforma gromadząca w jednym miejscu tak szeroki zestaw narzędzi dla rolników i firm przetwórczych.

– Bank BNP Paribas zawsze wspierał rozwój i plany swoich klientów, dbając równocześnie o najwyższą jakość obsługi. Rozumiemy ich oczekiwania i aktywnie na nie odpowiadamy. Sfinansowaliśmy takie przedsięwzięcia jak pierwsza farma wiatrowa w Polsce, czy ponad 60 proc. rolniczych biogazowni. Co trzeci kredyt dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego został udzielony przez Bank BNP Paribas, co czyni nas niekwestionowanym liderem na rynku Agro w Polsce – mówi Michał Siwek, dyrektor Departamentu Food&Agri International Hub w Banku BNP Paribas.

Agronomist.pl powstał w odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych rolników i przetwórców. Nowoczesna platforma, począwszy od funkcjonalności po wygląd, czy ułożenie poszczególnych narzędzi została stworzona wspólnie z przedstawicielami tych grup.

Użytkownicy portalu Agronomist.pl mają dostęp miedzy innymi do serwisu pogodowego dedykowanego gospodarstwom rolnym, z pogodą konfigurowaną dla konkretnego obszaru, a nie tylko miejscowości. Serwis zawiera również alerty przymrozkowe i komentarz synoptyka, systemów zarządzania gospodarstwem rolnym. Bank BNP Paribas udostępnił bezpłatne korzystanie ze starannie wyselekcjonowanych narzędzi do zarządzania gospodarstwem rolnym czy satelitarnego monitoringu pól, dostęp do profesjonalnej aplikacji wykorzystującej satelitarne zdjęcia pól do optymalizowania nawożenia.

Udostępniono również wyszukiwarkę ekspertów i moduł zadawania pytań. Do współpracy Bank zaprosił wyselekcjonowanych ekspertów. Rolnicy mogą im bezpłatnie zadawać pytania, a po udzieleniu odpowiedzi, dokonać oceny świadczonych usług. Mają też dostęp do profesjonalnych, darmowych informacji o cenach i tendencjach na rynku. Wiedza o trendach i prognozowanych cenach w rolnictwie jest dzisiaj podstawą długoterminowego planowania.

Niektóre z funkcjonalności, między innymi satelitarne mapowanie pól oraz systemy zarządzania gospodarstwem są dostępne wyłącznie dla klientów Banku BNP Paribas.

