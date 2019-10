AgroEcoPower: Zwiększenie mocy, obniżenie spalania

Modyfikacja oprogramowania silników wysokoprężnych stosowanych w ciągnikach i maszynach rolniczych umożliwia zwiększenie momentu obrotowego a tym samym mocy nawet o 30%. Stąd też coraz to więcej rolników decyduje się na chip-tuning silnika. Taką usługę oferuje powstała w Czechach spółka Agroecopower, która działa również w Polsce. Specjaliści z Agroecopower dokonują adaptacji oprogramowania silnika na wszystkich znanych markach producentów techniki rolniczej.

Modyfikacja oprogramowania silnika

Poprzez modyfikacje oprogramowania (tzw. chiptuning) centralnej jednostce tzw. ECU (Engine Control Unitz), która jest sercem silników z elektronicznie sterowanym układem zasilania paliwem można uzyskać wyższą moc jednostki napędowej oraz większy moment obrotowy. Dzieje się to za sprawą tego, że producenci silników oferują pewien zapas możliwości energetycznych silnika (od 20% w starszych modelach do 10-15% w nowszych generacjach motorów), który można modyfikować. Zapas ten wynika z faktu, że fabryczne parametry oprogramowania jednostki sterującej ECU nie są ustawione na maksymalne możliwości silnika. W bezpiecznym dla silnika potencjale energetycznym operują specjaliści z Agroecopower mając na uwadze zwiększenie mocy i momentu obrotowego bez zwiększenia zużycia elementów jednostki napędowej.

Zwiększanie mocy silnika poprzez chiptuning polega na zwiększeniu momentu obrotowego przy zachowaniu prędkości obrotowej bez zmian. Dzięki temu opory wewnętrzne w silniku nie ulegają zmianie co pociąga za sobą wzrost jego sprawności mechanicznej. Przy tym samym poziomie strat jest uzyskiwana wyższa moc użyteczna. To pociąga za sobą zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa a zarazem zużycia ON na jednostkę pracy.

Pracą nad modyfikacją oprogramowania w Agroecopower zajmują się czescy programiści. Każdy ciągnik i maszyna jest traktowana indywidualnie w związku z czym nowe oprogramowanie jest oryginalnym dziełem programistów. Modyfikacja oprogramowania komputera nie powoduje zmian identyfikatora ID i numeru WIN urządzenia co nie utrudnia pracy serwisantom. Tym bardziej, że tego typu usługa może być wykonywana na silnikach pojazdów i maszyn będących na gwarancji. W tym celu spółka współpracuje z dilerami ciągników i maszyn informując ich o ingerencji w oprogramowanie jednostki ECU.

Wstępna diagnostyka silnika

Modyfikację oprogramowania jednostki sterującej ECU poprzedzają badania techniczne, które obejmują diagnostykę silnika, pomiar mocy na hamowni oraz składu spalin. Ponadto jest sporządzana kopia zapasowa pierwotnego oprogramowania.

Pomiar mocy ciągnika na WOM jest wykonywany z zastosowaniem mobilnych hamowni. Zastosowanie tych urządzeń pozwala określić przebieg krzywych mocy i momentu obrotowego konkretnego egzemplarza ciągnika. W ten sposób można lokalizować przyczyny spadku mocy takie jak kiepskiej jakości paliwo, zapchane filtry czy układ wtrysku paliwa. Oczywiście tunning silnika może być przeprowadzony po usunięciu wszelakich niesprawności.

Chip Tuning silnika

Przed przystąpieniem do modyfikacji oprogramowania w jednostce sterującej oryginalne oprogramowanie silnika jest kopiowane i archiwizowane. Dzięki temu użytkownik może powrócić do ustawień fabrycznych. Oryginalne oprogramowanie jest wysyłane do programisty, który dokona jego modyfikacji. Czynność ta polega na korekcie nastaw (map) sterownika silnika. Zmieniane są następujące podstawowe parametry: ciśnienie doładowania turbosprężarki (o ile występuje – gdyż możliwy jest także chip tuning silników bez turbo), dawkę paliwa i/lub ciśnienie wtrysku paliwa oraz kąt wtrysku ON. W dalszej kolejności są możliwe jeszcze inne zmiany.

Po modyfikacji oprogramowanie jest wgrywane przez technika do pamięci urządzenia sterującego, po czym następuje test pojazdu na hamowni w celu weryfikacji parametrów. Klient ma miesiąc na jazdy testowe i dokonanie decyzji czy pozostaje na zmienionym oprogramowaniu czy jednak woli wrócić do ustawień fabrycznych. Firma Agroecopower wystawia specjalny certyfikat potwierdzający dokonanie modyfikacji oprogramowania w jednostce sterującej ECU.

Tekst i zdjęcie: dr inż. Jacek Skudlarski