AgroEcoPower – Cyfrowy tuning silnika rolniczego – więcej mocy bez ryzyka

Czy kiedykolwiek podczas pracy swoim ciągnikiem, kombajnem czy ładowarką pomyślałeś, że przydałoby się więcej mocy? Okazuje się, że osiągnięcie tego celu może być nie tylko bezpieczne, ale i w pełni legalne.

Cyfrowy tuning silnika, czyli modyfikacja oprogramowania sterującego jego pracą, pozwala wykorzystać ukryte rezerwy mocy i momentu obrotowego, bez negatywnego wpływu na zużycie paliwa czy trwałość jednostki napędowej.

Co ważne, taki tuning firma AgroEcoPower, dzięki mobilnym technikom, przeprowadza w gospodarstwie pod okiem właściciela maszyny. Proces zmian zaczyna się od przebadania na hamowni aktualnej mocy ciągnika, a kończy – już po zmianie softu, ponownym badaniem. Różnice są jednak widocznie nie tylko na ekranie komputera.

Potencjał ukryty w oprogramowaniu silnika

Nowoczesne silniki w maszynach rolniczych są zarządzane przez elektroniczne oprogramowanie, które reguluje ich parametry pracy w zależności od obciążenia i warunków eksploatacyjnych. Producenci często stosują tę samą jednostkę napędową w różnych modelach maszyn, dostosowując jej moc jedynie poprzez zmianę ustawień oprogramowania. Oznacza to, że w wielu przypadkach silnik ma niewykorzystany potencjał, który można bezpiecznie uwolnić.

AgroEcoPower – więcej mocy i oszczędności

Firma AgroEcoPower od 2004 roku zajmuje się profesjonalnym tuningiem oprogramowania silników maszyn rolniczych, zapewniając w pełni legalne i odwracalne modyfikacje. Dzięki ich technologii możliwe jest zwiększenie mocy silnika od 5% do 30% oraz momentu obrotowego o 5% do 25%, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa nawet o 18%. Co istotne, wszelkie zmiany nie naruszają norm emisji spalin, co potwierdza certyfikat TÜV SÜD wydany przez czeskie Ministerstwo Transportu.

Bezpieczeństwo i pełna odwracalność cyfrowego tuningu silnika

Jednym z kluczowych atutów tej metody jest jej całkowita odwracalność. Klient, który zdecyduje się na tuning silnika w swojej maszynie, otrzymuje miesięczny okres testowy, w którym może sprawdzić efekty modyfikacji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zdecyduje się na powrót do fabrycznych ustawień, oprogramowanie może zostać przywrócone bez żadnych konsekwencji dla maszyny.

A jak odbywa się cyfrowy tuning silnika?

Technik, po dokładnym teście ciągnika na hamowni analizuje dane dokładnie omawiając je z rolnikiem. Wskazuje gdzie leży potencjał silnika, i już na marginesie – w jakim jest on stanie. Każdy technik AgroEcoPower sugeruje najlepsze rozwiązanie w kierunku usprawnienia motoru. W zależności od charakterystyki samego silnika i jego pojemności skokowej oraz zakresu wykonywanych prac, dobierane są odpowiednie założenia.

Następnie mapa silnika z jego charakterystyką zostaje wysłana online do centrum technicznego, a po kilkunastu minutach jest już gotowa do zaktualizowania w silniku. Sam proces wczytywania nowego softu trwa kilkanaście minut, po czym ciągnik zostaje ponownie zdiagnozowany przez technika. Nic tu nie jest dziełem przypadku, bo baza danych AgroEcoPower obejmuje wszystkie silniki, za których sterowanie odpowiedzialny jest komputer z oprogramowaniem. Następnie ciągnik poddany jest ponownemu testowi na hamowni, a wyniki przedstawione rolnikowi.

Tu trzeba zaznaczyć, że usługa bezpiecznej dla silnika modyfikacji oprogramowania, jest płatna dopiero po okresie próbnym. Trzeba więc podkreślić, że przez miesiąc możemy sami przetestować nasz ciągnik, kombajn, ładowarkę czy inną maszynę i wyciągnąć wnioski z “nowego życia” silnika jakie daje nam cyfrowy tuning oprogramowania.

Więcej mocy i momentu obrotowego, ale bezpiecznie dla silnika

Cyfrowy tuning silnika to rozwiązanie, które pozwala zwiększyć efektywność maszyn rolniczych bez ryzyka dla silnika i zgodnie z obowiązującymi normami. AgroEcoPower oferuje rolnikom możliwość legalnego i bezpiecznego wykorzystania pełnego potencjału ich sprzętu. Dzięki temu praca na roli może być jeszcze bardziej wydajna i ekonomiczna, bez zwiększenia kosztów paliwa czy obciążenia mechanicznego silnika.

To dosłownie nowe życie dla silnika, a wraz z nim, dla całej maszyny rolniczej i co ważne, bezpieczne zarówno dla niej, jak i dla środowiska.