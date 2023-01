Agrochem Puławy wyłącznym dystrybutorem produktów Compo Expert w Polsce

Agrochem Puławy od stycznia br. został wyłącznym dystrybutorem produktów Compo Expert na terenie Polski i tym samym poszerzył portfolio produktowe o nawozy granulowane z inhibitorem nitryfikacji, nawozy dolistne i specjalistyczne.

Współpraca z Compo Expert umożliwi dystrybutorowi nawozów Grupy Azoty dotarcie do szerszego grona odbiorców, głównie w sektorze ogrodniczo-sadowniczym.

– Decyzja o włączeniu produktów Compo Expert do oferty Agrochem Puławy z opcją wyłączności na terenie Polski to naturalny krok w kierunku rozwoju portfolio produktowego wiodącego dystrybutora nawozów w Polsce, który jest częścią Grupy Azoty. Połączone siły sprzedażowe dwóch spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz fachowe doradztwo techniczne to gwarancja zachowania wysokiego standardu usług i produktów, które dostarczamy rolnikom – mówi Tomasz Hryniewicz, wiceprezes zarządu Grupa Azoty S.A., prezes zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Compo Expert to międzynarodowa firma posiadająca swoje biura sprzedaży w 22 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, a także w Azji i Afryce. Spółka jest producentem wysokiej jakości, specjalistycznych nawozów i biostymulatorów, a produkcja odbywa się w czterech własnych fabrykach w Krefeld (Niemcy), La Vall d’Uixó (Hiszpania), Deinze (Belgia) i Patras (Grecja).

Compo Expert oferuje bezpieczne rozwiązania do produkcji owoców, warzyw, upraw polowych, do utrzymania muraw sportowych, terenów rekreacyjnych i zieleni publicznej, a także szkółek i roślin ozdobnych. W portfolio spółki znajdują się specjalistyczne nawozy mineralne i stabilizowane, nawozy o spowolnionym i kontrolowanym uwalnianiu, nawozy rozpuszczalne w wodzie i płynne, a także biostymulatory i produkty poprawiające kondycję gleby.