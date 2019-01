Agrochem Puławy wybiera rozwiązania marki Case IH

Agrochem Puławy Sp. z o.o. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Azoty. Odpowiada za zaopatrzenie rolnictwa specjalizującego się w dystrybucji nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego oraz skupie zbóż.

Spółka kontynuuje tradycje wypracowane w trakcie przeszło 21-letniej działalności, uwzględniając postęp technologiczny w rolnictwie oraz zmieniające się potrzeby agrotechniczne polskich rolników.

W przedsiębiorstwach takich jak Agrochem Puławy najważniejsza jest optymalizacja codziennych zadań oraz wzrost efektywności, które przekładają się przede wszystkim na zadowolenie klienta końcowego, ale i zyski operacyjne. Dlatego też władze spółki postanowiły wyposażyć swoje przedsiębiorstwo w sprawdzone już rozwiązania technologiczne, jakie oferuje lider rynkowy, marka Case IH. Jak mówi Dyrektor Produktu z firmy Agrochem Puławy Michał Lange: „Dbamy, aby każdy dzień pracy naszego zespołu przynosił wymierne korzyści i wpływał na poprawę efektywności podczas wykonywania codziennych zadań. Dlatego postawiliśmy na sprawdzony produkt, jakim jest ładowarka teleskopowa Case IH Farmlift 735”.

Marka Case IH posiada szeroką gamę modeli ładowarek teleskopowych Farmlift dostępnych w ofercie, dzięki czemu produkt można dopasować do potrzeb przedsiębiorstwa. Takie modele jak Farmlift 525, 632 czy 635 idealnie sprawdzą się w mniejszych gospodarstwach oraz podczas prac hodowlanych, natomiast modele 735, 742 czy 935 to produkty, które wykorzystywane będą do ciężkich prac przeładunkowych w większych przedsiębiorstwach.

Park maszyn Agrochem Puławy zasilony został ładowarką teleskopową Farmlift 735. Ten model to 3,5 t maksymalnego udźwigu oraz siedmiometrowy wysięgnik, dzięki któremu przeładunek, nasyp czy układanie stanie się łatwiejsze, bardziej precyzyjne oraz wygodne. Potwierdzają to słowa operatora ładowarki w Agrochem Puławy Zenona Prypłota: „Case IH Farmlift to wygoda, komfort i prostota podczas pracy z dużymi obciążeniami”.

Ładowarka Farmlift 735 wyposażona została w przekładnię Powershift z 4 biegami do przodu i 3 działającymi wstecz (4×3), która przesyła moc zawsze tam gdzie jest potrzebna. Najwyższa prędkość jazdy sięga 35km/h przy 2200 obr./min, a zawory elektrohydrauliczne obsługują zmianę prędkości i kierunek jazdy. Jak wspomina Tomasz Koperski Case IH Product Marketing Manager Poland: „Ważną rolę w konstrukcji naszego produktu odgrywa nisko położony środek ciężkości zapewniający optymalną przyczepność, mały promień skrętu, oraz zwrotność. Te cechy sprawiają, że ładowarki teleskopowe Case IH Farmlit są stabilne i zwrotne. Na komfort pracy zdecydowanie wpływa możliwość zamontowania dźwigni zmiany kierunku jazdy w dżojstiku, jak i przy kierownicy. Codzienną pracę usprawnia system automatycznego ustawiania zbieżności kół przy wyborze jednego z trzech trybów jazdy”.

Kooperację podsumowuje Alicja Dominiak-Olenderek, Brand Communications Manager Poland: „Jako zespół marki Case IH jesteśmy dumni ze współpracy z Agrochem Puławy. Wybór ładowarki teleskopowej marki Case IH z serii Farmlift podkreśla zaufanie, jakim zostaliśmy obdarowani przez władze spółki Agrochem Puławy. Jestem przekonana, że nasze rozwiązanie spełni wszelkie wymagania i zaspokoi oczekiwania tak wymagającego klienta”.

Źródło: materiały firmy Case IH