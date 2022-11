Agrochem Puławy opublikował nowy cennik nawozów

Puławski Agrochem, oficjalny dystrybutor nawozów Grupy Azoty opublikował dziś nowy cennik. Wzrosły w nim nieznacznie ceny nawozów azotowych, a spadły, również nieznacznie, ceny nawozów wieloskładnikowych.

Cena saletry amonowej 34,4 proc. N zaczyna się od 3565 zł/t, podczas gdy w cenniku z 27 października było to 3535 zł/t. Pulrea INu (46N z inhibitorem ureazy) kosztuje 4190 zł/t, zatem tutaj cena pozostała bez zmian. RSM 32 kosztuje obecnie 3405 zł/t wobec 3375 zł/t. Cena Saletrosanu 26 Plus wzrosła natomiast z 3540 do 3570 zł/t. Poniżej pełny aktualny cennik nawozów azotowych Agrochemu Puławy:

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku nawozów wieloskładnikowych. Ceny tutaj także wzrosły, chociaż bardzo nieznacznie. Cena Polifoski 5 to 4000 zł wobec 3960 dotychczas. Polifoska 6 kosztuje 4385 zł/t wobec 4345 zł dotychczas, zaś Amofoska 4-16-18 to koszt 2895 zł/t wobec 2875 zł/t. Holist PK 15-30 kosztuje 3630 zł/t wobec 3610 zł/t. Oto pełny cennik nawozów wieloskładnikowych Agrochemu Puławy: