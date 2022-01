Agro-Szczuka nowym dealerem marki McCormick

Od dnia 9 stycznia autoryzowanym przedstawicielem marki McCormick na terenie

województwa warmińsko-mazurskiego została firma Agro-Szczuka, której właścicielem jest Mariusz Szczuka.

Agro-Szczuka posiada ponad 14 letnie doświadczenie w sprzedaży oraz obsłudze posprzedażowej maszyn rolniczych, budowalnych i komunalnych.

Firma Agro-Szczuka Mariusz Szczuka zapewni pełną obsługę klientom marki McCormick, nie

tylko w zakresie sprzedaży produktów gotowych i części zamiennych, ale też serwisu.

– Nawiązując współpracę z firmą Agro-Szczuka, Argo Polska Sp z o.o. kontynuuje realizację swojej strategii wzrostu na krajowym rynku ciągników rolniczych, jednocześnie zapewniając obsługę w zakresie serwisu i części zamiennych na coraz większym obszarze kraju – czytamy w komunikacie Argo Tractors.

Argo Tractors Spa to międzynarodowe przedsiębiorstwo należące do Argo Industrial Group, z siedzibą w Fabbrico we Włoszech. Konstruuje, produkuje i dystrybuuje ciągniki Landini, McCormick i Valpadana. Skonsolidowane obroty koncernu to 500 millionów euro. Zatrudnia 1,600 pracowników w 5 fabrykach, produkując rocznie 22,000 ciągników.

Źróódło: Argo Tractors