Agro Show – zmiana terminu

Rada Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych 28 października podjęła decyzję o zmianie terminu przyszłorocznej wrześniowej wystawy Agro Show i rezygnacji z organizacji wydarzenia w poniedziałek. Ta decyzja została podjęta po latach dyskusji wewnątrz Izby i wielu prośbach ze strony wystawców.



Począwszy od 2018 roku wystawa Agro Show odbywać się będzie zawsze od czwartku do niedzieli, a nie jak dotychczas od piątku do poniedziałku. Czyli w nadchodzącym roku będą to dni 20-23 września (czwartek-niedziela), a nie 21-24 września (piątek-poniedziałek).

– Nadal pozostajemy w formule czterodniowej, kompleksowej imprezy targowej, obywającej się na terenie lotniska w Bednarach w gminie Pobiedziska. Kontynuowane będą oczywiście pokazy maszyn podczas pracy, Agro Debaty, a także pozostałe stałe punkty programu, w tym atrakcje i udogodnienia dla zwiedzających – informuje PIGMiUR

Czwartek jak podkreślają organizatorzy wystawy, stanie się specjalnym „dniem profesjonalisty”. Dzień ten dedykowany będzie przede wszystkim szeroko rozumianemu biznesowi, czyli przedsiębiorcom reprezentującym firmy z branży rolniczej, przedstawicielom grup producenckich, dziennikarzom, a także kluczowym klientom firm prezentujących się na wystawie. Z pewnością właśnie czwartek będzie odtąd najlepszym dniem na poznanie ofert i nowości oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Oczywiście wstęp na wystawę tego dnia będzie wolny, podobnie jak na wszystkie pozostałe dni wystawy.

Piątek pozostanie „dniem dla szkół” – tu w pierwszej kolejności zapraszamy uczniów, studentów i nauczycieli przedmiotów i kierunków związanych z rolnictwem, w szczególności z mechanizacją rolnictwa. Wśród głównych atrakcji znajdzie się Ścieżka Edukacyjna oraz finały konkursów „Młody Mechanik na Medal” i „Mechanik na Medal”.

Natomiast sobota i niedziela to będą tradycyjnie „dni dla wszystkich zwiedzających”, podczas których każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, zapoznać się z ofertami wystawców, porównać je i efektywnie spędzić czas.

Źródło: PIGMiUR