Agro Show Bednary 2024: bilet lepiej kupić przez Internet. Godziny otwarcia i ceny biletów

Największa wystawa maszyn rolniczych w Polsce – Agro Show w Bednarach – rusza już w piątek. Bilety lepiej kupić przez Internet; będzie nieco taniej. Co powinniśmy wiedzieć o tegorocznych targach?

Ceny biletów na Agro Show 2024

Taniej za bilety zapłacimy kupując je za pośrednictwem platformy eBilet Polska. Wówczas za wejściówkę ulgową przysługującą młodzieży szkolnej i studentom do 26 lat zapłacimy 15 zł, zaś za bilet normalny 20 zł. Kupując bilety “na miejscu” w pierwszym przypadku trzeba będzie zapłacić 20 zł, zaś w drugim 25 złotych. Ponadto w drugim przypadku można na chwilę utknąć w kolejce. Osoby w wieku do 15 lat wejdą na wystawę za darmo.

Agro Show 2024. Godziny otwarcia

Wystawa Agro Show 2024 będzie dostępna dla zwiedzających, podobnie jak w zeszłym roku, od godziny 9 do 17 w dniach od piątku do niedzieli 20-22 września.

Dofinansowania dla grup

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych oferuje dofinansowania dla zorganizowanych grup min. 20-osobowych bez względu na rodzaj podmiotu. Istotne jest, że dofinansowania dla szkół przysługują jedynie na 1 dzień wystawy, tj. piątek 20 września. Więcej informacji nt. dofinansowań można znaleźć tutaj.

Jakie maszyny zobaczymy w tym roku?

Choć nie sposób wymienić wszystkich wystawców, którzy zaprezentują nie tylko maszyny, ale szeroko pojęte rozwiązania dla rolnictwa, bo jest to ok. 550 pozycji, to w serii tekstów “Kto pokaże swoje maszyny na Agro Show 2024 w Bednarach?” staramy się wymienić przynajmniej część z nich i opowiedzieć, jakie niespodzianki szykują nam na tegoroczne targi.