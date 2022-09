AGRO SHOW 2022

Przed nami kolejna edycja największych plenerowej wystawy rolniczej w Europie, czyli AGRO SHOW, organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Tradycyjnie odbędzie się ona w Bednarach w dniach 23-25 września.

Tegoroczne AGRO SHOW, tak jak w zeszłym roku potrwa trzy dni. Wystawiać się będą najważniejsi gracze rynku maszyn i urządzeń rolniczych, środków produkcji i wyposażenia gospodarstw. Pojawią się wystawcy z zagranicy: m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Turcji, Ukrainy, Włoch. Jak podaje organizator od samego początku celem wystawy było i jest stworzenie okazji polskim rolnikom, by mogli zapoznać się osobiście z najnowocześniejszymi technologiami w branży rolniczej.

Stałym punktem Agro Show są pokazy maszyn i ich możliwości podczas pracy, których i tym razem nie zabraknie. Jest to bowiem świetna weryfikacja i pomoc w podejmowaniu ewentualnych decyzji zakupowych. Zdaje sobie z tego też sprawę producenci, dlatego dokładają starań i wysiłków, by jak najlepiej zaprezentować swoje produkty. W tym roku organizator zaplanował pokazy pojazdów autonomicznych oraz maszyn do nawożenia organicznego i wapnowania.

Atutem targów jest możliwość porównania w jednym miejscu, w jednym czasie oferty wielu producentów. Nic, nawet najbardziej wymyślne technologie cyfrowe, nie zastąpią możliwości bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami producentów, zobaczenia na własne oczy oferowanych urządzeń, uzyskania na miejscu odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Oferta w branży jest niezwykle bogata, a o wyborze często decydują niuanse. Każdy, kto planuje zakupy i inwestycje w swoich gospodarstwach, powinien proces decyzyjny rozpocząć właśnie od zapoznania się z jak najszerszą gamą maszyn i urządzeń. W Bednarach jest do tego idealna okazja i warunki.

Wystawa AGRO SHOW to nie tylko stoiska firm, to również imprezy i wydarzenia towarzyszące, których w tym roku nie zabraknie. W piątek odbędzie się finał pierwszej edycji konkursu Student na Medal, który organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W sobotę natomiast o miano najlepszego mechanika maszyn rolniczych walczyć będą finaliści konkursu Mechanik na Medal. Praktycznie każdego dnia będzie można wziąć udział w towarzyszących wydarzeniu seminariach i wykładach.

Najważniejszą zmianą dla planujących odwiedzić targi jest to, że po raz pierwszy w swojej historii będzie ona biletowana. Bilety są dostępne na platformie ebilet.pl, a wszelkie informacje z tym związane będą również dostępne na stronie www.agroshow.pl. Wejście na targi jest biletowane, ale na przyjezdnych własnymi samochodami, czekać będą bezpłatne parkingi.

Wiadomości Rolnicze Polska znajdziesz na stoisku nr 69