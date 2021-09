Agro Show 2021 w obiektywie [GALERIA]

Długo wyczekiwane po covidowych zawirowaniach targi Agro Show w Bednarach przyciągnęły i nadal przyciągają rzesze ludzi chcących zobaczyć najnowsze maszyny.

Tegoroczna edycja odbywa się od piątku 25.09 i potrwa do niedzieli 26.09, czyli 3 dni. Jednakże jeśli wystawcy wyrażą chęć a sytuacja z covidem się uspokoi to od przyszłego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, czyli organizator targów, chciałaby powrócić do formuły 4 dniowej kiedy to impreza zaczynałaby się w czwartek a kończyła w niedzielę.

Na targach prezentuje się 356 wystawców a powierzchnia wystawiennicza wynosi 105 tys. m2. Po pierwszych dwóch dniach targów można powiedzieć, że frekwencja dopisuje i mnóstwo zwiedzających przybyło aby zobaczyć najnowsze maszyny.