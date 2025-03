Agro-plajta. Firmy produkujące maszyny rolnicze, które upadły w 2024 roku

Kryzys na rynku maszyn rolniczych trwa, a w ubiegłym roku mocno pociągnął producentów po kieszeni. Niemal każdy producent wykazał straty i spadek sprzedaży. O ile wielkie koncerny jakoś sobie z tym radzą, to mniejsi niezależni producenci maszyn rolniczych są coraz częściej w bardzo trudnej sytuacji i upadają.

Rok 2024 okazał się wyjątkowo trudnym okresem dla rynku maszyn rolniczych, kontynuując trend spadkowy z dwóch poprzednich lat. Problemy dotknęły zarówno globalnych producentów, jak i lokalnych przedsiębiorców w różnych krajach, zmuszając firmy do ograniczenia produkcji, optymalizacji kosztów oraz dostosowania strategii do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Jakie są przyczyny globalnego kryzysu w branży rolniczej?

Główne przyczyny trudnej sytuacji w branży są uniwersalne na całym świecie i obejmują:

– Niepewność geopolityczną – konflikty międzynarodowe, sankcje i zmiany polityczne wpływające na handel i produkcję.

– Wzrost kosztów surowców i energii – podwyżki cen paliw, stali i komponentów elektronicznych znacząco podwyższyły koszty produkcji maszyn rolniczych.

– Spadek dochodów w sektorze produkcji roślinnej – rolnicy mają mniejszy budżet na inwestycje w nowe maszyny, co prowadzi do mniejszego popytu.

– Zmiany strukturalne w rolnictwie – nowe technologie i innowacje wymagają dodatkowych inwestycji, a nie wszystkie firmy są w stanie nadążyć za tymi zmianami.

– Handlowe wojny i protekcjonizm – ograniczenia importu i eksportu maszyn oraz podnoszenie ceł negatywnie wpłynęły na globalny rynek.

– Niechęć do wydawania gotówki – rolnicy indywidualni coraz częściej wstrzymują zakup nowego sprzętu, niechętnie wydając zasoby finansowe.

Upadłości znanych producentów maszyn rolniczych w 2024 roku

Zmiany na rynku zmusiły wielu producentów do zakończenia działalności lub restrukturyzacji. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych bankructw w branży.

Francuski producent Novag składa wniosek o upadłość i restrukturyzację

Novag, znany producent urządzeń do siewu bezpośredniego, ogłosił bankructwo w listopadzie 2024 roku. Firma, która zainwestowała znaczne środki w rozwój i produkcję, zmuszona została do restrukturyzacji zadłużenia. Obecnie zakład we Francji działa normalnie, a klienci mają nadal dostęp do części zamiennych. Mimo wcześniejszego wsparcia finansowego od funduszy inwestycyjnych w 2023 roku, nie udało się uniknąć trudnej sytuacji ekonomicznej i trudnych dla firmy decyzji.

Polyglas Weirather – upadek niemieckiego producenta zbiorników rolniczych

Polyglas Weirather GmbH, producent zbiorników i kontenerów z włókna szklanego, ogłosił upadłość z powodu trudności finansowych i niskiej sprzedaży. Jest to poważny cios dla rodzinnego biznesu, który działał na rynku od 1960 roku i obecnie przeszedł pod komisaryczny zarząd tymczasowy. Czy to pozwoli wydostać się z kłopotów, tego jeszcze nie wiadomo, ale Polyglas Weirather pracuje nad tym.

Knoche Maschinenbau – niemiecki producent bron i kultywatorów w tarapatach

Firma Knoche Maschinenbau, znana z produkcji bron talerzowych i wałów, również stanęła przed problemami finansowymi. Głównym rynkiem zbytu były Niemcy, ale maszyny eksportowano także do Austrii, Szwajcarii i Japonii, a także do krajów Europy Wschodniej. Mimo trudności, firma poszukuje sposobów na wyjście z kryzysu.

KULT – problemy w sektorze uprawy winorośli i warzyw

Firma KULT, zajmująca się produkcją sprzętu do pielenia ogłosiła upadłość w lipcu 2024 roku. Przyczyną były spadające zamówienia w sektorze winorośli i warzyw oraz rosnące koszty utrzymania zapasów. Zakończono właśnie postępowanie upadłościowe i obecnie trwają negocjacje z różnymi podmiotami z branży dotyczące dodatkowych inwestycji i reorganizacji struktury firmy.

Holenderska firma Tjalma bankrutuje z długiem 4 milionów euro

Producent aplikatorów nawozów i związanego z tym osprzętu, Tjalma, ogłosił upadłość w czerwcu 2024 roku z powodu zadłużenia wynoszącego 4 miliony euro. Firma działała na rynku od 2004 roku, ale nie była w stanie utrzymać rentowności w obecnych warunkach. Firma istnieje i działa na rynku od początku 2004 roku. Tjalma działał nie tylko jako producent, ale i dostawca maszyn rolniczych, importując do Holandii takie maszyny jak Agrometer, Regent i Göweil.

Small Robot Company – brytyjski producent robotów nie przetrwał

Firma, która specjalizowała się w automatyzacji rolnictwa i wdrażaniu zaawansowanych technologii AI, ogłosiła likwidację w lutym 2024 roku. Pomimo obiecujących projektów, nie udało się przyciągnąć nowych inwestorów. Trochę szkoda, bo wszystko wskazywało na to, że marka odniesie na rynku wielki sukces, ale te przewidywania najwyraźniej się nie sprawdzą.

Syn Trac – austriacki producent ciągników kończy działalność

Syn Trac, firma specjalizująca się w samojezdnych specjalistycznych ciągnikach i nośnikach sprzętu rolniczego, upadła w styczniu 2024 roku. Główną przyczyną była niewypłacalność oraz osłabiona sprzedaż po pandemii. Warto przypomnieć, że firma powstała w 2010 roku i zajmowała się głównie projektowaniem i produkcją pojazdów specjalistycznych o mocy 420 KM. Jest także włascicielem patentów na automatyczny system dokowania przednich i tylnych kół oraz inteligentny układ napędu na przednich kół.

PrecisionHawk – amerykański producent dronów nie przetrwał

Firma PrecisionHawk, zajmująca się produkcją dronów rolniczych także ogłosiła upadłość i w 2024 r. zakończyła działalność. To kolejny przykład trudności, jakie moga spotkać nawet dobrze zapowiadające się i przyszłościowe firmy w branży technologii rolniczych. Drony tej marki wykorzystywane były do monitorowania upraw, oceny ich ilości i jakości, zbierania danych rolniczych.

Kaweco – holenderski producent sprzętu rolniczego sprzedany

Marka Kaweco, znana z produkcji rozrzutników obornika, przyczep i aplikatorów, została wystawiona na sprzedaż w 2024 roku. Mimo trudności udało się znaleźć nowego inwestora, który przejął działalność firmy. Przypomnijmy, że holenderska marka Kaweco jest obecna na rynku od 1963 roku. Główna produkcja mieściła się w Velp. Kaweco było dość dużym niezależnym graczem na rynku maszyn rolniczych w Holandii i Niemczech.

Mamy kryzys, ale i nowe możliwości

Upadłości firm działających na rynku agro świadczą o głębokich problemach w branży maszyn rolniczych. Jednocześnie tworzą przestrzeń dla nowych graczy i innowacyjnych rozwiązań, które zostają po tych firmach.

Pomimo trudności, niektóre firmy podejmują próby restrukturyzacji i dostosowania się do nowej rzeczywistości. W kolejnych miesiącach kluczowym wyzwaniem będzie stabilizacja rynku i poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą producentom przetrwać w tych wymagających czasach.

Czy zatem na rynku zostaną tylko najwięksi? Czas pokażę, bo to w końcu rolnicy, przez swoje portfele, wyznaczają trendy zakupowe.