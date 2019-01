Agro Days. Dni Hodowcy 2019

Agro Days. Dni Hodowcy jest wydarzeniem, które zaspokoi oczekiwania większej grupy hodowców i przedsiębiorców rolnych, którym zależy na rozwoju swojego gospodarstwa, którzy oczekują podniesienia swoich wyników produkcyjnych. W ciągu dwóch dni trwania wystawy będzie można wziąć udział w merytorycznych wykładach, dyskusjach, panelach, warsztatach czy pokazach. Agro Days to doskonała okazja na poznanie najnowszych rozwiązań technologicznych, nowatorskich produktów i trendów napędzających polskie rolnictwo.

Podczas tegorocznej edycji Dni Hodowcy, organizowanych przez firmę De Heus, paneliści ze świata biznesu i instytucji branżowych wymienią swoje poglądy na tematy istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta. Będzie mowa m.in. o przewagach konkurencyjnych polskiej żywności, potrzebach produktowych rynku, roli UE w kształtowaniu odpowiedzialnej produkcji i świadomej konsumpcji, świadomości konsumentów, zdrowej żywności, odpowiedzialnej produkcji oraz żywności nonGMO. Agro Days zgromadziło w tym roku ponad 90 firm z branży agro, które w Warszawie, w hali Global Expo, zaprezentują swoją aktualną ofertę. Hodowcy będą mogli wciąć udział w kilkudziesięciu panelach dyskusyjnych i warsztatach.

Wśród zagadnień, które pojawią się w agendzie wydarzenia, znajdziemy także m.in. procesy inwestycyjne w gospodarstwie, czy systemy IT wspierające obiekty agro. Będzie także mowa o przyśpieszonym odchowie jałówek, hodowli minimalizującej użycie antybiotyków, dobrostanie, poprawie wydajności produkcyjnej, stacjach żywienia loch oraz efektywności płynnego żywienia.

Swoją premierę będą miały Akademia Zdrowego Wymienia, Akademia Zdrowego Cielaka, Akademia Mieszania Pasz. Dla hodowców bydła interesujące będą również warsztaty Krowie na Zdrowie.

Nowy programu Krowie na zdrowie to nowa inicjatywa, która ma na celu przekazywać informacje dotyczące żywienia bydła. Znajdzie się w niej zarówno podstawową wiedzę jak i informacje o najnowszych trendach i technologiach stosowanych na całym Świecie. Zapisując się do programu, prócz bezcennej wiedzy będzie można otrzymać także możliwość kontaktu ze świetnymi fachowcami z takich dziedzin jak: użytki zielone, kiszonki, żywienie bydła itp. Program Krowie na zdrowie jest kontynuacją znanego na całym Świecie programu Grass into Gold. Obecnie Program Krowie na Zdrowie wspierają firmy Corteva Agriscience™, De HEUS Sp.z o.o. i Barenbrug Polska Sp. z o.o.

Dla hodowców przygotowano także dodatkowe atrakcje, m.in. konkursy z nagrodami, Złotą Kartę Uczestnika Agro Days z możliwością zdobycia Certyfikatu Odpowiedzialnego Hodowcy oraz pokaz gotowania na żywo z MasterChefem. Ponadto, odwiedzający mają zapewnione darmowe strefy gastronomiczne, bezpłatny parking oraz specjalną przestrzeń dla najmłodszych.

Tegoroczne Agro Days. Dni Hodowcy można odwiedzać 2 i 3 lutego w Warszawie, w hali Global Expo. Wiadomości Rolnicze Polska jest patronem medialnym tego wydarzenia. Więcej informacji po targach umieścimy na naszej stronie www.wrp.pl oraz w kolejnym wydaniu gazety Wiadomości Rolnicze Polska.

Mapa wystawy: Agro days