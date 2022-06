Agro Bag: Rozcinanie big-bagów przestaje być uciążliwe [video]

Postęp w rolnictwie kojarzy nam się obecnie przede wszystkim z rolnictwem precyzyjnym i szeroko pojętym rolnictwem 4.0. Coraz mniej jest tu miejsca na proste, lecz zmyślne narzędzia. Te jednak się pojawiają, a do takich narzędzi należy bez wątpienia Agro Bag, prosta, lecz niezwykle pomocna platforma do rozcinania big-bagów.

Agro Bag to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie, które ułatwia rozładunek big-bagów. System odciąża rolnika zmniejszając obciążenie fizyczne, a także minimalizuje ryzyko związane z wdychaniem pyłu nawozowego podczas napełniania rozsiewacza nawozów. A w końcu ogranicza niemal do zera ryzyko wypadków. Jak to działa, można zobaczyć na poniższym materiale.

Agro bag to narzędzie proste i jednocześnie bardzo pomysłowe. Składa się ze swego rodzaju teleskopowych szyn, dzięki czemu jest uniwersalne i można je zamontować na większości rozsiewaczy lub przyczep (istnieją zresztą dwa warianty narzędzia – właśnie do rozsiewaczy i przyczep przeładunkowych).

Najważniejszym elementem narzędzia Agro Bag są noże osłonięte specjalną ramą zamontowaną na sprężynach, które ustępują pod naciskiem ok. 200 kg, co zapobiega przypadkowemu kontaktowi z nożami. Narzędzie można wyposażyć również w specjalny ogranicznik, który sprawi, że kołyszący się big-bag nie “odleci” do przodu.

Agro Bag przeznaczony do przyczep kosztuje 5080 euro netto, zaś ten do rozsiewaczy 4680 zł netto.