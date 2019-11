Agritechnica 2019 trwa

10 listopada w Hanowerze w Niemczech, rozpoczęły się międzynarodowe targi mechanizacji rolnictwa i techniki rolniczej – Agritechnika 2019, które potrwają do 16 listopada. W tym roku 2819 wystawców z 53 krajów prezentuje swoją ofertę na powierzchni wystawienniczej przekraczającej 40 ha pod dachem. Najwięcej wystawców jest z Niemiec – 1750, zaś wśród firm zagranicznych najwięcej wystawców przybyło z Włoch – 370, Chin – 163 oraz z Holandii – 113. Wśród wystawców nie zabrakło przedstawicieli polskich firm, których jest w tym roku 65.

Podczas targów Agritechnica w Hanowerze odbyła się ceremonia wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród dla liderów i najlepszych producentów traktorów – „Tractor of the Year 2020” (TOTY 2020). Jest to międzynarodowa nagroda, którą co roku grupa niezależnych dziennikarzy specjalizujących się w mechanizacji rolnictwa przyznaje w 4 kategoriach.

Ciągnik Roku – rozpatrywane przez jury parametry to: silnik, skrzynia biegów, elektronika (wszelkiego rodzaju elektronika do zarządzania ciągnikiem – wyposażenie standardowe), hydraulika, komfort kabiny, innowacyjne funkcje techniczne (odniesione do innowacyjnych lub wyłącznych treści technicznych), opcje, wygląd.

Najlepsza użyteczność – w tej klasie brane są pod uwagę ciągniki wielofunkcyjne i użytkowe – powyżej 70 KM, maksymalnie 4 cylindry, maksymalna masa robocza 8,900 kg. Ważnymi parametrami są: silnik, skrzynia biegów, hydraulika, komfort, innowacyjne funkcje techniczne, opcje, wygląd, wszechstronność.

Najlepsza specjalizacja – jury głosuje na ciągniki sadownicze, winnicowe i górskie. Parametry brane pod uwagę podczas głosowania to: silnik, skrzynia biegów, komfort, zwinność, wygląd.

Ciągnik „zrównoważony” – jest to nagroda dla innowacyjnego rozwiązania z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Case IH Maxxum 145 Activedrive 8 otrzymał tytuł najlepszego ciągnika oraz tryumfował w kategorii „Best design”.

W tym roku do miana „Najlepszy Traktor Roku 2020” pretendowali: Case IH Magnum 380 CVX Drive, Claas Axion 960 Terra Trac, McCormick X7.624 VT Drive i Valtra N 154e Versu, zaś zwycięzcą został – Fendt 942 Vario.

Fendt 942 Vario – to ciągniki o mocy pierwszy ponad 400 kM. Optymalizacja silnika MAN 9lt zapewniła wysoką moc przy niskich obrotach. Zagwarantowano płynność pracy silnika przy określonym maksymalnym momencie obrotowym z jednoczesnym minimalnym zużyciem paliwa. Model ten zachwycił także rozwiązaniem umożliwiającym pełne zdalne sterowanie wieloma funkcjami.

W kategorii „Najlepsza Użyteczność” zwycięzcą został Fendt 314 Vario Profi + pokonując finalistów: Kubota M4072, New Holland T 5.140 Dynamic Command, Steyr 4130 Expert CVT i Valtra A 114 HiTech 4.

Fendt 314 Vario Profi + reprezentuje wprowadzenie na rynek nowej jakości dotyczącej środowiska kabin w postaci ergonomicznej obsługi terminala platformy FendtOne. Rozwiązanie to umożliwia zsynchronizowanie ciągnika (i całej floty) z terminalem w biurem lub na wskazanym urządzeniu mobilnym co zapewnia lepsze udostępnianie danych i planowania zadań.

Ciągnik zyskał jeszcze większą wydajność dzięki innowacyjnej koncepcji zwiększonych osiągów DynamicPerformance (DP).

W kategorii „Najlepsza Specjalizacja” nagrodę otrzymał New Holland T 4.110 N pokonując Carraro Tractors V 7, Massey Ferguson 3709 Alpine oraz Same Frutteto 100 ActiveSteer.

Nagrodę w kategorii Ciągnik „Zrównoważony” otrzymał New Holland – Methane Power Traktor. Ciągnik z serii T6 zasilany jest wyłącznie metanem. Takie rozwiązanie może przynieść wiele oszczędności dla rolnika jak również zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. CNH Industrial specjalnie opracował silnik metanowy, który zapewnia taką samą moc i moment obrotowy jak jego odpowiednik z silnikiem wysokoprężnym. Zintegrowana technologia rolnictwa precyzyjnego obejmuje niektóre elementy autonomicznych operacji, takie jak zdolność do wykrywania przeszkód. Ciągnik zasilany metanem ma trafić na rynek już w 2020 r.

Oprócz konkursu „Ciągnik Roku” w Hanowerze przyznawane są również złote i srebrne medale. Jest to prestiżowa nagroda przyznawana dla firm za ich innowacyjne rozwiązania. W tym roku producenci maszyn zgłosili do komisji medalowej dokładnie 291 nowości. Organizatorzy targów DLG przyznali 1 złoty i 39 srebrnych medali. Innowacyjne rozwiązania często są owocem współpracy kilku firm.

Złoty medal przyznano firmie John Deere i Joskin za opracowanie elektrycznego napędu maszyn współpracujących. Ciągnik John Deere serii 8R jest to ciągnik, w którym zastosowano przekładnię z podziałem mocy na część mechaniczną i elektryczną. Rozwiązanie takie mniej obciąża układ napędowy co wydłuża jego trwałość i zmniejsza koszty eksploatacji. Ponadto pozwala na dostarczyć dodatkowo do 100 kW mocy elektrycznej, którą można wykorzystać do napędu maszyn współpracujących, w tym przypadku beczki firmy Joskin. W podwoziu beczki dwie tylne osie zasilane są energią elektryczną generowaną z ciągnika.

Wśród firm, które działają na rynku Polskim, a które otrzymały srebrne medale należy wymienić firmę Fendt, która otrzymała 2 srebrne medale, między innymi za Fend IDEAL Drive. 2 srebrne medale przypadły także firmie Amazone za Easy Mix oraz AmaSelect Row. Frma Claas otrzymała 3 strebrne medale za APS Synflow Walker, CEMOS oraz CEMOS AUTO. Oprócz złotego medalu John Deere otrzymał również 3 srebrne medale za innowację w zakresie rozwiązań do zbioru plonów, za funkcje proaktywnego sterowania prędkością podawania materiału dla kombajnów oraz za moduł mechanicznego uszkadzania nasion chwastów. Firma Lemken otrzymała srebrny medal za iQblue connect, zaś firma CNH poszczycić się może trzema srebrnymi medalami za innowacyjny układ napędowy dla dużych pras oraz za system sterowania prasą do ciągnika T7 i kolejne srebro za Omłot CX. Firma Rauch otrzymała 2 srebrne medale za system dozowania MultiRate oraz za System HillControl. Rostselmash otrzymał srebrny medal za system noktowizyjny RSM.

Szerzej innowacje wyróżnione złotym i srebrnymi medalami będziemy opisywać w kolejnych wydaniach Wiadomości Rolnicze Polska oraz na naszej stronie www.wrp.pl, a także na naszym FB. Zachęcamy do śledzenia.

Opr. Anna Arabska