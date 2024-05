Agrii Polska otwiera nową fabrykę nawozów w Aleksandrowie Kujawskim

W czwartek, 23 maja uroczyście otwarto nowy zakład produkcji nawozów dolistnych foliQ w Aleksandrowie Kujawskim. Obiekt, wybudowany na terenie istniejącego kompleksu Agrii Polska, obejmuje nowoczesną halę produkcyjną, laboratorium chemiczne, magazyn oraz sklep firmowy. W uroczystości udział wzięło ponad 400 gości.

Uroczyste otwarcie nowej fabryki nawozów dolistnych foliQ zorganizowano na terenie istniejącego kompleksu Agrii Polska w Aleksandrowie Kujawskim.

– Rozwój i inwestycje to słowa klucz, którymi kierujemy się w naszej działalności, aby sprostać wymogom rynku oraz zapewnić rolnikom nowoczesne rozwiązania, które przynoszą korzyści zarówno uprawom, jak i środowisku przyrodniczemu. W nowym zakładzie zastosowaliśmy wiele technologii prośrodowiskowych. Co cieszy nas jednak najbardziej, to dwa profesjonalne laboratoria, które mamy od teraz do dyspozycji, umożliwiające badania nad nowymi produktami, nasionami i przeprowadzanie specjalistycznych testów dla naszych Klientów – przybliżał unikatowe cechy nowego zakładu Leszek Skrzypczyk.

Goście mieli okazję zwiedzić cały kompleks, o którym z pasją opowiadali pracownicy Agrii, prezentując nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Po oficjalnym przecięciu wstęgi, przedstawiono ofertę produktów marki foliQ oraz zobowiązania dla rolników związane z wprowadzonymi zmianami.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele macierzystej spółki. Origin, CEO, Sean Coyle, oraz Group Commercial Director, Alex Steel, którzy przybliżyli działania grupy zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Nowoczesny zakład produkcyjny foliQ

Nowy zakład nawozów dolistnych to istotny krok w rozwoju Agrii Polska. Na terenie obiektu działają trzy niezależne moduły o łącznej pojemności 73 tysięcy litrów. Nowoczesna technologia obejmuje system czujników radarowych, które monitorują poziom cieczy w czasie rzeczywistym, deareator do usuwania gazów oraz system uzdatniania wody produkcyjnej, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktów.

W zakładzie szczególny nacisk położono na ochronę środowiska. Wody poprodukcyjne wykorzystywane są jako certyfikowany nawóz, a opakowania foliQ wykonywane są z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Przy współpracy z ornitologami zadbano o lokalnie gniazdujące ptaki, m.in. poprzez zamontowaniu budek lęgowych.

Integralną częścią nowego zakładu jest nowoczesne laboratorium chemiczne. Jego zadaniem jest nie tylko kontrola i badanie surowców wykorzystywanych w produkcji, ale również opracowywanie nowych, bardziej efektywnych rozwiązań nawozowych, dostosowanych do zmieniających się wymogów środowiskowych i potrzeb rolników. Dzięki laboratorium, Agrii Polska wprowadza do oferty kompleksowe badania dotyczące uprawy, oferując Klientom specjalistyczne testy wody, ziarna, gleby i tkanek roślinnych, w ramach serwisu Agralytics.

Produkcja nawozów odbywa się przy zastosowaniu tzw. ciepłego procesu, czyli mieszania składników w warunkach podgrzewania, co przekłada się na ich wyższe parametry końcowe. Stały nadzór laboratorium chemicznego umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę, tym samym gotowe produkty wyróżnia stabilność i powtarzalność. Nowa inwestycja zwiększa wydajność produkcji do 5 milionów litrów rocznie przy jednej zmianie produkcyjnej, dając tym samym spółce duże możliwości rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym.

Korzyści dla polskiego rolnictwa

Otwarcie nowej fabryka Agrii Polska to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rolników, poszukujących specjalistycznych produktów dolistnych o doskonałej mieszalności, rozpuszczalności i przyswajalności. Dostarczanie na rynek wysokiej jakości nawozów, w obliczu wymagań, które stoją przed całą branżą, zapewnia realne wsparcie gospodarzy w osiąganiu lepszych plonów. Agrii stawia na dokarmianie dolistne, które wspomaga witalność roślin w obliczu stresów abiotycznych, dając klientom pewność i wymierne korzyści.