Agrihandler wspólnie z firmą xFarm Technologies zapewni cyfryzację niektórych maszyn ze swojego portfolio

Jedna z najważniejszych w Europie firm technologicznych, szwajcarska xFarm Technologies, która zajmuje się cyfryzacją rolnictwa, oraz Agrihandler, dealer i dystrybutor maszyn rolniczych, ogłaszają partnerstwo w zakresie cyfryzacji maszyn niektórych marek obsługiwanych przez Agrihandler, które dzięki temu będzie można nabyć w ramach wsparcia dla polskiego rolnictwa 4.0, które pokryje do 80% ceny zakupu do maksymalnie 200 tys. zł kosztów inwestycji.

Nowe technologie dla rolnictwa 4.0 będą odgrywać istotną rolę w nadchodzącym programie inwestycyjnym modernizacji polskiego sektora rolnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Właśnie dlatego Agrihandler, dealer i dystrybutor maszyn rolniczych w Polsce oraz xFarm Technologies, działająca w całej Europie szwajcarska firma technologiczna, która zajmuje się cyfryzacją rolnictwa nawiązały współpracę w celu połączenia maszyn następujących marek obsługiwanych przez Agrihandler z systemem zarządzania gospodarstwem: JCB, Agxeed, Naio, Pixel Farming. W ten sposób maszyny będą kwalifikować się do zakupu w ramach wsparcia dla rolnictwa 4.0, które pokrywa 80% ceny do maksymalnej kwoty 200 000 zł (około 46 500 euro).

Firma xFarm Technologies wyposaży maszyny w łącze Ynnova, w formie podstawowych i zaawansowanych pakietów, zaopatrując je w technologie telematyczne, które pozwolą maszynom wymieniać dane bezpośrednio z systemem xFarm FMIS (Farm Management Information System) i gromadzić dane generowane podczas działań w polu. Obie firmy uruchomiły już projekt pilotażowy i zainstalowały system telemetryczny Ynnova w maszynach kilku marek obsługiwanych przez Agrihandler.

Cyfryzacja ma kluczowe znaczenie dla modernizacji rolnictwa: rozwiązania cyfrowe umożliwiają gromadzenie dużych ilości danych z pola, a zwłaszcza ich przetwarzanie. W ten sposób rolnicy mogą zawsze mieć globalny i aktualny obraz sytuacji w swoim gospodarstwie i dostarczać różnym uczestnikom łańcucha dostaw informacje, które dodają wartości ich produktom, na przykład w odniesieniu do śladu węglowego i identyfikowalności.

– Polska jest filarem europejskiego rolnictwa i przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu. Znajdujemy się jednak w fazie, w której wyzwania stojące przed rolnikami na co dzień są coraz liczniejsze i bardziej złożone, a w xFarm Technologies dobrze o tym wiemy, ponieważ wielu z nas jest rolnikami. Dlatego jesteśmy naprawdę dumni, że poprzez współpracę z czołowym graczem, jakim jest Agrihandel, mamy okazję przyczynić się do ważnego procesu modernizacji w sektorze, który jest również chlubą eksportową Polski – mówi Pier Alberto Gobbo, Head of European Markets w firmie xFarm Technologies.

– Plan Rolnictwo 4.0 to ogromna szansa dla rolnictwa w naszym kraju, polscy rolnicy już teraz są jednymi z najlepszych w Europie pod względem produkcji żywności wysokiej jakości. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym rolnicy będą w stanie lepiej zrozumieć potrzeby upraw, a dane zebrane przez podłączone do platformy maszyny i czujniki pozwolą zwiększyć wydajność pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów – mówi Karol Czerwiak, Business Manager polskiego oddziału xFarm Technologies.

– Innowacyjność to przyszłość rolnictwa, a Agrihandler realizuje ją, dostarczając na polski rynek najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania rolnicze. Cieszymy się, że możemy zrobić kolejny krok naprzód wraz z naszym nowym partnerem, xFarm Technologies, liderem w cyfryzacji rolnictwa, który oferuje system zarządzania gospodarstwem rolnym (Farm Management Information System), wspierający procesy decyzyjne i zwiększający wydajność produkcji rolnej. Łącząc maszyny oferowane przez Agrihandler z systemem xFarm, możemy zapewnić rolnikom najbardziej zaawansowane rozwiązania – mówi Sławomir Lewczyk, dyrektor sprzedaży w firmie Agrihandler.

Współpraca między obiema firmami potrwa pięć lat i obejmie również przyszłoroczne dofinansowanie dotyczące rolnictwa regeneracyjnego i maszyn połączonych z systemem zarządzania gospodarstwem.

źródło: Agrihandler