AGRIFISH: 387 mld euro i rolnictwo przed klimatem. 26 krajów za, jeden przeciw

Ministrowie rolnictwa państw członkowski UE po dwudniowych debatach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zgodzili się, że wspólna polityka rolna Unii Europejskiej po roku 2027 nie może być skoncentrowana na ochronie klimatu, lecz na rolnikach. Z wytycznymi prezydencji węgierskiej nie zgodził się jeden kraj.

Zakończyły się obrady Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). 26 państw członkowskich przyjęło wytyczne w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej opracowane przez Węgry. Jedno państwo było przeciw – niestety, nie wiadomo, które.

Miesiące dyskusji o tym, że WPR ma być dla rolników

Minister rolnictwa Węgier István Nagy, przewodniczący AGRIFISH, ogłosił sukces obrad podkreślając, że poprzedzały je miesiące negocjacji.

– Udało się przyjąć konkluzje Rady. Wysłaliśmy mocny przekaz do Komisji Europejskiej i do rolników, że we wspólnej polityce rolnej najważniejsi są rolnicy, że to wszystko jest dla nich. Wsparcie musi być stabilne, przewidywalne i nie można go ani zredukować, ani wykluczyć z niego kogokolwiek. Każdy środek, który zmierzałby do redukcji tego wsparcia to zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej – mówił István Nagy.

Nie ruszajcie WPR

Słowa węgierskiego ministra można odczytywać jako krytykę traktowania polityki rolnej jako narzędzia do realizacji celów klimatycznych UE. Obawy o to, że budżet WPR po roku 2027 może zostać zmniejszony, pojawiły się po publikacji raportu Mario Draghiego oraz raportu z Dialogu Strategicznego, w którym wymieniono Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jako narzędzie do finansowania celów klimatycznych.

– Nie jest przypadkiem, że tak to sformułowaliśmy – powiedział Nagy. – Chcemy uniknąć scenariusza, że pojawi się wyobrażenie, że można zlikwidować WPR, albo że pojawią się pomysły pomysły finansowania innych celów z funduszy WPR – nie chcemy, by rolnicy zostali narażeni na niebezpieczeństwo ze względu na działania ekologiczne, chcemy, żeby WPR koncentrowała się na potrzebach rolników.

Mówił o tym również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski:

– Nie było dyskusji ani spekulacji co do potencjalnego zlikwidowania Wspólnej Polityki Rolnej, choć nie jest tajemnicą, że były kontrowersje co do kwestii budżetowych. Oddzielenie polityki rolnej od innych poziomów polityk UE jest ważne dla jej przyszłości, oznacza to, że nie ma żadnych decyzji unijnych poza WPR, na które musiałyby one w jakiś sposób wpłynąć – mówił podczas konferencji prasowej.

387 mld euro na rolnictwo?

Ministrowie rolnictwa 26 państw UE zgodzili się, że Wspólna Polityka Rolna musi w dalszym ciągu być podzielona na II filary. Kluczowe jest w niej wspieranie młodych rolników, bez których nie będzie przyszłości rolnictwa, ale też WPR powinna zachęcać rolników do “wnoszenia wkładu w zieloną transformację”.

– Nie było otwartej rozmowy o liczbach: wieloletni budżet UE po 2027 r., a w szczególności WPR, będzie omawiany na przyszłym szczycie głów państw i rządów, ale w przypadku planowania pięcioletniego, takiego jak w latach 2023-2027 w nowej WPR powinna zostać potwierdzona – przynajmniej jako podstawa do obliczeń – łączna kwota 387 mld euro – informuje włoski serwis AgroNotizie.

Umowy o wolnym handlu zapewniają rolnikom dochody?

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa poparła także zawieranie przez UE umów o wolnym handlu.

– Ministrowie z zadowoleniem przyjęli fakt, że handel produktami rolno-spożywczymi w UE nadal podąża pozytywną ścieżką, z nadwyżką handlową w wysokości 33,7 mld EUR w pierwszej połowie 2024 r. – wzrost o 1,5 mld EUR w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r. Zauważyli jednak, że należy zrobić więcej, aby zrekompensować i wesprzeć poszkodowanych rolników w wrażliwych sektorach, aby mogli poradzić sobie ze zwiększoną konkurencją ze strony producentów spoza UE. Miałoby to szczególne znaczenie w odniesieniu do nowych umów handlowych – czytamy na stronie Prezydencji Węgierskiej

– Są to oczywiście bardzo ważne narzędzia, które zapewniają rolnikom godne dochody; dyskusje były skupione wokół możliwości czerpania korzyści z tych umów przez rolników. Powinniśmy podtrzymać konkurencyjność europejskiego łańcucha żywnościowego, ale też musimy zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe UE – powiedział István Nagy odnosząc się do umów o wolnym handlu.

