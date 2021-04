Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Są także ciągniki rolnicze

Oddziały Agencji Mienia Wojskowego znów ogłosiły przetargi. Na stronie AMW pojawiło się także kilka ciekawych ofert z punktu widzenia użyteczności w gospodarstwie rolnym. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Sprawdźmy ofertę zielonogórskiego Oddziału AMW, bowiem tam przetarg będzie miał miejsce już jutro, tj. 15 kwietnia.

Z potencjalnie ciekawych urządzeń znajdziemy tam Agregat prądotwórczy Wola 4ZPP-250 (200/272 kW, 400 V, 50 Hz), którego cena wywoławcza to 6600 zł:

16 kwietnia z kolei odbędzie się przetarg OR AMW w Gdyni, a tam m.in: kosiarka rotacyjna Talex Z-042-1 z 2002 roku:

A także pług do odśnieżania:

W ofercie gdyńskiej AMW znajdziemy także piły spalinowe. Tych jest aż 10, a cena wywoławcza wynosi 800 zł:

A także przyczepki samochodowe o ładowności do 1,5 t:

Oraz kilka generatorów, np. PAB-4-3/400/R na ramie (4 kW, 230 V, 50 Hz) za 900 zł czy PAD-16-3/400/P1 na przyczepie 1-os. 1,5 t (16 kW, 3×400 V, 50 Hz).

Przechodzimy do OR AMW w Lublinie (przetarg odbędzie się 16 kwietnia o godz. 13), a tam m.in. Ursus C-360 z 1987 roku za 9 tys. zł:

A także, uwaga, Ursus U-1222 z 1984 roku:

A gdyby ktoś potrzebował pojazdu do wizyt na polach, może pomyśleć nad jednym z czterech quadów Arctic Cat 400IA 4X4:

Przetarg OR AMW w Szczecinie będzie miał miejsce 19 kwietnia o godz. 12. Tam m.in. glebogryzarka spalinowa Viking VH 660:

oraz kosiarka spalinowa Hortus LTX:

A co do zaoferowania ma OR AMW w Warszawie? Tam przetarg zaplanowano na 23 kwietnia na godz. 12. Zaczynamy od przyczepy D-46 o ładowności 3,5 tony:

Warszawski oddział AMW oferuje także kilka generatorów w cenach od ok. 1 do 6 tys. zł. Oto jeden z nich:

To tylko niektóre, naszym zdaniem najciekawsze oferty poszczególnych oddziałów Agencji Mienia Wojskowego. Więcej ofert można znaleźć na stronie internetowej AMW.

Foto: Agencja Mienia Wojskowego