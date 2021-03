Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje przyczepy, narzędzia i… drewno

Agencja Mienia Wojskowego znów przystępuje do wyprzedaży. Tym razem w jej ofercie najciekawsze z punktu widzenia zastosowań rolniczych wydają się być przyczepy i narzędzia. Co dokładnie sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego w marcu?

Oddział AMW w Krakowie ogłosił przetarg na przyczepę D-46 o ładowności 3,5 t wyprodukowaną w 1983 roku. Jej cenę ustalono na 4200 zł.

Druga z oferowanych przyczep to taka sama konstrukcja, jednak wyprodukowana w 1979 roku. Jej cenę wyjściową również ustalono na 4200 zł.

Krakowski oddział AMW oferuje też traktorek-kosiarkę MTD Yard z przebiegiem 1977 mtg. Co prawda ma ona wybite kosisko, jednak jest wyposażona w kosz do zbierania liści wraz z aeratorem oraz wirnik do zbierania śniegu.

Oddział AMW w Gdyni oferuje natomiast drewno opałowe liściaste i iglaste w klasie S4 (drewno średniowymiarowe opałowe, jego średnica minimalna – bez kory – to 5 cm): m.in. 43,88 m3, 61,5 m3 i 100 m3 za odpowiednio 3, 4,5 i 6 tys. zł.

Z kolei oddział AMW w Szczecinie ma do sprzedania m.in. spawarkę Bester 1900 z 1988 roku (cena wywoławcza 500 zł),

tokarkę stołową TSB-16 (2000 zł), podnośnik hydrauliczny DKH-3,2 (300 zł) czy zbiorniki z tworzywa sztucznego o poj. 2 tys. l w pakietach po 5 szt. w cenie 2 tys. zł/pakiet:

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronach odpowiednich oddziałów Agencji Mienia Wojskowego.

