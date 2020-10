AGCO wspiera walkę z COVID-19

Spółka AGCO i założona przez nią Fundacja Rolnictwa AGCO przekazały europejskim i bliskowschodnim organizacjom non-profit ponad 100 tys. dolarów, środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenie medyczne, by wspomóc walkę z COVID-19.



Organizacje, do których trafiła pomoc, to m.in. Trussell Trust z Wielkiej Brytanii, Światowy

Program Żywnościowy (WFP) z Turcji i Banco de Alimentos de Madrid z Hiszpanii

Beauvais, Francja, 5 października 2020 r.

Fundacja Rolnictwa AGCO (AGCO Agriculture Foundation, AAF) to prywatna organizacja z siedzibą w Liechtensteinie, której celem jest rozwiązanie problemu głodu na świecie dzięki zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa, przekazała 90 tys. dolarów trzem organizacjom non-profit, by mogły zająć się problemem głodu i biedy w regionach, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19.

Darowizny, które trafiły do Wielkiej Brytanii, Turcji i Hiszpanii w ramach drugiego etapu

programu pomocy w walce z COVID-19, zapoczątkowanego przez AAF, zostaną

wykorzystane na zakup i rozdysponowanie racji żywnościowych i artykułów gospodarstwa

domowego w społecznościach w Europie i na Bliskim Wschodzie, w których pracują

i mieszkają klienci, dealerzy, dostawcy i pracownicy AGCO.

W pierwszej fazie swojego programu pomocowego fundacja AAF wspierała akcję Światowego Programu Żywnościowego ONZ, która opiewała na kwotę 100 tys. dolarów i skupiała się na najbardziej zagrożonych społecznościach w krajach Ameryki Łacińskiej i Afryki. Prosimy o wsparcie kampanii AAF przez dokonanie darowizny na stronie Światowego Programu Żywnościowego w USA lub w aplikacji SharetheMeal, wspierając zespół

AGCOAgricultureFoundation. Fundacja Rolnictwa AGCO podwaja wszystkie wpłaty na

powyższą kampanię do wysokości 100 tys. dolarów, by zwiększyć jej zasięg i zebrać

dodatkowe fundusze na roczne zapasy żywności dla 342 dzieci, a także wesprzeć działania

Światowego Programu Żywnościowego w 83 krajach, co obejmuje m.in. akcje wspierające

drobnych rolników.

– Celem Fundacji Rolnictwa AGCO jest wywieranie długookresowego wpływu na

społeczności, które są najbardziej zagrożone przez COVID-19 i wymagają stałego wsparcia

– mówi Metti Richenhagen, Dyrektor Zarządzający Fundacji Rolnictwa AGCO.

– Jesteśmy dumni, że zapewniamy nie tylko globalne, ale również lokalne finansowanie, by wspierać zasoby i inicjatywy niosące pomoc tym społecznościom w Europie i na Bliskim Wschodzie, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii i niepewności gospodarczej – dodaje.

Poniższe organizacje non-profit dokładają wszelkich starań, by wykorzystać darowizny

w sposób, który zapewnia odpowiednią reakcję na sytuacje kryzysowe i pozytywnie wpływa

na społeczności, którym niesiona jest pomoc.

Trussell Trust przeznaczy darowiznę na program rozwoju banków żywności w Wielkiej

Brytanii, tak by dostarczać żywność osobom żyjącym w ubóstwie i odczuwającym

negatywne skutki kryzysu. Planowana jest również kampania nawołująca do zmian

prowadzących do rozwiązania problemu głodu w Wielkiej Brytanii. Fundusze zostaną

wykorzystane do stworzenia awaryjnych magazynów i systemów dystrybucji, by zapewnić

szybką dostawę masowo przekazywanych produktów do poszczególnych banków żywności.

Na początku pandemii banki żywności wydawały ponad 6250 paczek żywnościowych

dziennie, z czego 3 tys. trafiało do dzieci.

W przypadku Światowego Programu Żywnościowego w Turcji darowizna zostanie

przeznaczona na niezbędną pomoc dla osób szczególnie zagrożonych, które przebywają na

terytorium tego kraju, głównie uchodźców. Fundusze zostaną również wykorzystane na

wsparcie Projektu Adaptacji Źródeł Utrzymania („Kuchnie Nadziei”) w czasie pandemii

COVID-19, prowadzonego przez WFP w ośmiu prowincjach Turcji: Ankarze, Stambule,

Izmirze, Sanliurfie, Adanie, Kilisie, Mardinie i Gaziantepie. Fundusze pokryją koszty zakupu

jedzenia, surowców i innych towarów potrzebnych do wsparcia lokalnych jadłodajni, by

walczyć ze skutkami pandemii COVID-19 w Turcji. Organizacja będzie wydawała do dwóch

posiłków dziennie dla ponad 4 tys. osób w ośmiu miastach.

Banco de Alimentos wykorzysta wsparcie finansowe na zakup jedzenia do banku żywności

w Madrycie, transport posiłków i rozdysponowanie ich pomiędzy najbardziej potrzebujące

osoby w mieście i na jego obrzeżach, które znacznie ucierpiały w wyniku pandemii COVID19. Organizacja zbiera pełnowartościową żywność z supermarketów, a także owoce

i warzywa z Mercamadrid, najważniejszego rynku hurtowego w Hiszpanii. Ułatwia również

integrację najmniej uprzywilejowanych grup społecznych i prowadzi działania edukacyjne

dotyczące marnowania żywności, zdrowej diety i ochrony zdrowia. Obecnie Banco de

Alimentos wydaje ponad 190 tys. posiłków dziennie. Trafiają one głównie do dzieci.

„AGCO stale poszukuje najlepszego sposobu na wsparcie społeczności i klientów na

obszarach swojej działalności. W tych bezprecedensowych czasach udzielanie takiego

wsparcia jest naszym wspólnym obowiązkiem. Musimy stawić czoła skutkom, jakie

pandemia wywiera na gospodarkę i środki utrzymania” mówi Torsten Dehner, Senior Vice

President and General Manager of AGCO EME. „Głęboko wierzymy, że odporny sektor rolny

jest koniecznością, a naszym priorytetem jest zapewnianie dostępu do bezpiecznego,

zdrowego i pożywnego jedzenia przez cały okres walki z pandemią COVID-19.

AGCO przekazuje środki ochrony indywidualnej i wyposażenie medyczne organizacjom w Europie i na Bliskim Wschodzie. Marka Fendt, która wchodzi w skład AGCO, wykorzystuje drukarki 3D ze swojego zakładu w Asbach-Bäumenheim w Niemczech do produkcji przyłbic, które są następnie przekazywane lekarzom, lokalnym organizacjom pomocowym, stowarzyszeniom zrzeszonym w bawarskim Czerwonym Krzyżu oraz dentystom. Ponadto każdy punkt sprzedaży AGCO w Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Anglii otrzymał 5 przyłbic wyprodukowanych w fabryce Fendt, by zapewnić bezpieczeństwo naszych dealerów oraz społeczności, w których prowadzą działalność.

We Francji AGCO oraz Massey Ferguson odpowiedziały na wezwanie specjalnie utworzonej

francuskiej organizacji non-profit Les Visières de l’Espoir (Przyłbice Nadziei), założonej

przez 3DNatives, francuską platformę specjalizującą się w druku 3D. W swojej fabryce w

Beauvais marka Massey Ferguson wykorzystuje drukarki 3D do produkcji przyłbic, które są

przekazywane członkom lokalnej społeczności i pracownikom służby zdrowia na pierwszej

linii frontu w walce z COVID-19, którzy jak prawdziwi bohaterowie ratują ludzkie życie w

czasie pandemii.

Zespół AGCO z Beauvais wraz z kolegami z GIMA przekazali 10 tys. maseczek chirurgicznych, rękawiczek i kombinezonów z własnych zapasów szpitalowi w Beauvais, by wesprzeć tamtejszy personel medyczny. W Berganze we Włoszech Centrum Kompetencji Rolniczych AGCO wsparło akcję charytatywną Aiutiamo i nostri medici (Pomóżmy naszym lekarzom), angażując w nią cały personel i związki zawodowe. Udało się zebrać 20 tys. euro. Projekt był promowany przez radę miasta Santorso, by wesprzeć otwarte w miejscowym szpitalu centrum dla pacjentów z koronawirusem z całej prowincji Vicenza. Oprócz zakupu artykułów i sprzętu pierwszej potrzeby, pozwalających zwiększyć liczbę łóżek na oddziale intensywnej terapii, część darowizn przeznaczono na lokale zastępcze dla pracowników służby zdrowia, którzy nie chcieli narażać swoich rodzin i wracać po pracy do domów.