AGCO rozwija markę Massey Ferguson

Grupa AGCO rozbudowuje Globalne Centrum Doskonalenia Inżynierii i Produkcji Ciągników Massey Ferguson w Beauvais we Francji. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na sprzęt tego producenta.

Plany rozbudowy są częścią długoterminowej strategii rozwoju Massey Ferguson, polegającej na nabyciu i przekształceniu sąsiedniego zakładu, wcześniej znajdującego się w posiadaniu Froneri, która go obsługiwała i która ogłosiła jego zamknięcie w dniu 10 października 2018 roku.

Proponowane nabycie zostało ogłoszone podczas uroczystej ceremonii otwarcia Beauvais 3, lokalizacji o powierzchni 8 ha z budynkiem o powierzchni 30 000 m², w którym znajduje się nowe centrum logistyczne Massey Ferguson. Tutaj inwestycja w kwocie 2 mln euro pozwoliła na utworzenie 103 nowych miejsc pracy. Ale to był tylko pierwszy krok.

Planowany zakup zakładu Froneri o powierzchni 15,7 ha, który obejmuje 4,5 ha budynków, sygnalizuje silny apetyt AGCO na kontynuowanie inwestycji, umożliwiających marce Massey Ferguson zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na ich sprzęt. Jednocześnie zapewnia możliwości zatrudnienia dla wykwalifikowanej siły roboczej po zamknięciu sąsiedniego zakładu Froneri.

Po zrealizowaniu planu ekspansji, Centrum Doskonalenia Inżynierii i Produkcji Massey Ferguson w Beauvais obejmie obszar o łącznej powierzchni 54 ha i będzie zatrudniać do 2500 osób, w tym w ramach spółki joint venture GIMA i AGCO Finance.

Dodatkowa przestrzeń pozwoli AGCO na wprowadzenie na rynek szeregu nowych maszyn rolniczych, co jest kluczowym elementem planów rozwoju firmy. Pozwoli również na to, by dostawcy pozostawali w pobliżu, aby ułatwić bardziej efektywne podejście do produkcji „just in time”.

– „Oficjalne otwarcie Beauvais 3 jest tylko jednym z pierwszych kamieni milowych w „MF Growing Together 5” – pięcioletnim programie rozwoju marki. Zlokalizowany bezpośrednio pomiędzy nowym Centrum Logistycznym Beauvais 3 i Głównym Zakładem, zakład Froneri oferuje AGCO i Massey Ferguson możliwości realizacji planów rozwoju, wcześniej ograniczonych brakiem przestrzeni.” – powiedział Thierry Lhotte, Massey Ferguson’s Vice-President and Managing Director Europe and Middle East

– „W ciągu ostatnich sześciu lat w Beauvais zainwestowano ponad 300 milionów euro. Nasza strategia rozwoju zyskuje na sile, a bliskość i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej sprawia, że potencjalna transakcja jest jeszcze bardziej przekonująca.” – dodał Thierry Lhotte.

Jeden ujednolicony kampus w Beauvais obejmie cały proces projektowania, budowy, testów i produkcji nowych modeli, a intencją Firmy jest zwiększenie wolumenu produkcji zakładu do 18 000 ciągników rocznie w celu zaspokojenia popytu rynkowego.

„Massey Ferguson jest światowym liderem wśród marek ciągników od ponad 60 lat – od czasu, kiedy produkujemy w Beauvais”, skomentował Martin Richenhagen, Chairman, President and Chief Executive Officer of AGCO Corporation.

Źródło: AGCO