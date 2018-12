AGCO realizuje nową strategię dystrybucji w Polsce

10 września 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa AGCO, której celem było omówienie strategii rozwoju AGCO w Polsce oraz uaktualnienie informacji na temat sieci dealerskiej Massey Ferguson, Fendt, i Valtra. AGCO to światowy lider w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji maszyn i rozwiązań przeznaczonych dla rolnictwa. Firma powstała w 1990 roku, działa już w 140 krajach na świecie.

W konferencji wzięli udział: Rob Smith, pierwszy wiceprezes zarządu i dyrektor generalny ds. zarządzania dystrybucją AGCO dla regionu Europy i Bliskiego Wschodu, Christoph Gröblinghoff, wiceprezes ds. zarządzania dystrybucją AGCO dla regionu Europy i Bliskiego Wschodu, Maja Działoszyńska, manager działu ds. zarządzania dystrybucją w Polsce, członek zarządu AGCO.

W czasie konferencji Rob Smith przedstawił założenia rozwoju i sytuację koncernu AGCO. ,,Polska to jeden z kluczowych dla nas rynków w Europie. Z przyjemnością ogłaszam, że zakończyliśmy proces reorganizacji naszych struktur sprzedażowych i dystrybucyjnych w Polsce. To bardzo ważny krok w kierunku ich dostosowania do naszej europejskiej strategii dystrybucji”- powiedział Rob Smith. Podkreślił, że AGCO jest w dobrej pozycji na rynku, dzięki podejmowaniu jasnych decyzji, wykorzystaniu wiedzy i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dla rolników. Jednym z sekretów firmy jest ciągłe skupianie się na badaniach i rozwoju oraz inwestycjach w precyzyjne rolnictwo i w infrastrukturę agrotechniczną.

AGCO prowadzi działalność w Polsce od ponad 20 lat. W tym czasie polski rynek rolniczy rozwijał się w szybkim tempie i odnotował znaczny wzrost. Rob Smith zwrócił uwagę, że w Polsce istnieje coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalne rozwiązania rolnicze. Mając na uwadze większą niż w innych państwach europejskich intensywność rolnictwa, nowa strategia dla Polski zakłada dwa osobne kanały dystrybucji z własnymi sieciami dilerskimi – wspólny kanał dla marek Fendt i Valtra, obejmujący 90% rynku z 11 autoryzowanymi dilerami, oraz drugi kanał dla produktów marki Massey Ferguson, obejmujący 74% rynku z 12 autoryzowanymi dilerami.

W ostatnich latach koncern ABCO z powodzeniem wprowadził na rynek polski szeroki asortyment produktów, oferując zaawansowane technologicznie rozwiązania wspierające rozwój lokalnej działalności rolniczej. Wprowadzone ostatnio nowości produktowe obejmują inteligentne rozwiązania w segmencie mocy do 500 KM, oferowane przez markę Fendt oraz serię ciągników T marki Valtra w segmencie mocy 150 – 270 KM. Nowości marki Massey Ferguson to seria ciągników global w segmencie małych mocy 75 – 130 KM, prasy oraz maszyny do zbioru zielonek. Dodatkowo na rynek wprowadzony został pełen asortyment maszyn żniwnych Fendt, obejmujący ciągniki, kombajny, prasy, maszyny do zbioru materiału zielonkowego i paszowego.

Christoph Gröblinghof przedstawił strategię i cele działania AGCO na przyszłość. Christoph Gröblinghof, poinformował: ,,Nieustannie rozwijamy nasze lokalne oferty, wzbogacając je o nowe produkty i usługi, aby zaspokajać coraz większe zapotrzebowanie naszych klientów. Jednym z kluczowych dla nas wydarzeń będzie wprowadzenie na polski rynek linii kombajnów IDEAL podczas nadchodzącej wystawy AGROSHOW w drugiej połowie września”. ,,Planujemy, na zasadzie obopólnej korzyści, wdrożyć nowe programy, aby wspomagać dalszy rozwój naszych dilerów oraz ulepszać jakość usług i wydajność naszych sieci. Celem jest zagwarantowanie, aby nasi klienci mgli korzystać z usług najwyższej jakości” – dodała Maja Działoszyńska.

Maja Działoszyńska omówiła strategię działania AGCO w Polsce. Koncern AGCO podjął decyzję o rozbudowaniu własnych struktur w Polsce i wdrożeniu globalnej strategii w zakresie oferowania pełnej gamy produktów marek Fendt i Massey Ferguson. Oznaczało to powołanie do życia osobnych zespołów dedykowanych do poszczególnych marek, a także grupy zajmującej się obsługą posprzedażową. Dzięki temu spółka AGCO ma do dyspozycji ponad 60 pracowników, zajmujących się wsparciem dilerów w zakresie wiedzy produktowej, serwisowo-technicznej, a także ogólnego rozwoju ich firm, mającego wpływ na rentowność prowadzenia działalności. W przyszłości koncern planuje przenieść swoją główną siedzibę w Polsce w rejon Poznania i założyć tam centrum szkoleniowe. AGCO usprawni również dostawy części zamiennych uruchamiając Centrum Dystrybucji Części w I kwartale 2019 roku. Spowoduje to, że AGCO będzie w stanie zaspokoić coraz większe zapotrzebowanie wynikające z rynku polskiego jak i państw Europy wschodniej.

Autor: Wojciech Suwara