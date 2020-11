Aerosem FDD: Siewnik z nowym przednim zbiornikiem na ziarno

Pöttinger rozszerzył swoją ofertę siewników pneumatycznych Aerosem; od listopada 2020 ten popularny siewnik pojawi się na rynku w szerokościach 4,0 i 5,0 m w wersji składnej ze zbiornikiem przednim.

Jak deklaruje producent, to nowe rozwiązanie wyróżnia się pod trzema względami:

1.) Ze strony komfortu pracy poprawiono obsługę regulacji głębokości roboczej, siły nacisku redlic, próby kręconej oraz podłączenie do i odłączenie od ciągnika.

2.) Dzięki krótkiej i zwartej budowie brony wirnikowej i szyny wysiewającej punkt ciężkości maszyny znajduje się bardzo blisko tylnej osi.

3.) Zbiornik przedni został tak skonstruowany, aby spełnić wszystkie oczekiwania i wymagania rynku.

Nowy zbiornik otwiera dwie nowe możliwości zastosowania. Aby efektywnie transportować dawkę siewu do szyny wysiewającej, został on wyposażony w hermetycznie szczelną pokrywę. Pojemność zbiornika to 1.700 litrów lub 2.300 litrów. Podczas prac konstrukcyjnych duża wagę położono na komfort obsługi i łatwy dostęp przy napełnieniu i do wykonania próby kręconej. Platforma załadowcza do podwyższenia pozycji osoby obsługującej daje lepszy widok podczas napełniania.

Przy zamawianiu zbiornika przedniego do wyboru jest standardowe proste dozowanie lub zupełnie nowe dozowanie podwójne.

To nowe dozowanie określane jako Single Shoot umożliwia wysiew w rowek wysiewający obok ziarna również nawozu w jednym przejeździe. To daje maksymalną elastyczność Nowy Aerosem z przednim zbiornikiem już dziś spełnia wymagania, które będą wynikały z nowych regulacji w zakresie stosowania nawozów, zaprawiania nawozów i różnorodności biologicznej.

Szyna wysiewająca Aerosem FDD jest sprzężona z broną wirnikową przez system mocujący, który pozwala na jej szybki montaż i demontaż. System ten umożliwia opcjonalnie hydrauliczne podnoszenie szyny wysiewającej, aby uzyskać większy prześwit od podłoża.

Kompaktowa, składana szyna wysiewająca z krótkim zaczepem przesuwa punkt ciężkości blisko ciągnika. Głowica rozdzielacza jest osadzona na szynie wysiewającej i dzięki opatentowanemu systemowi jest utrzymywana w pozycji pionowej. Opatentowane osadzenie głowicy rozdzielacza zapewnia pionowe ustawienie i tym samym idealne rozdzielenie poprzeczne. Sprawdzona podwójna redlica talerzowa DualDisc z krokiem 30 cm wspomaga perfekcyjne odłożenie ziarna w glebie. Komfort obsługi w obrębie szyny wysiewającej jest również na najwyższym poziomie. Centralna regulacja nacisku redlic jest mechaniczna lub opcjonalnie hydrauliczna. Obydwie regulacje, jak również ustawienie głębokości odłożenia ziarna są proste w obsłudze. Ustawienia są dokonywane z boku maszyny.

Odłączenie nowego siewnika od brony w to wyjątkowo łatwy i szybki proces. Dzięki temu, w kilka minut brona wirnikowa może być wykorzystana do pracy solo.

Rozdzielenie ziarna odbywa się przez głowicę rozdzielacza z opcjonalnymi pojedynczo sterowanymi wylotami (IDS). Operator może przy pełnym wyposażeniu ustawiać na terminalu szerokość śladu ścieżek technologicznych i szerokość ogumienia i w ten sposób właściwe ustawić ścieżki.