Adob – producent nawozów mikroelementowych sprzedany

Adob wiodący dostawca schelatowanych nawozów mikroelementowych nie będzie dłużej w polskich rękach. Producenta nawozów nabywa chemiczna firma Nouryon.

– Dodanie działalności Adob do portfela Nouryon jest doskonałą i strategiczną szansą dla naszej firmy. Ta transakcja potwierdza nasze zaangażowanie na rzecz naszych klientów z branży rolno-spożywczej. Z niecierpliwością czekamy na powitanie pracowników i klientów ADOB w rodzinie Nouryon – powiedział Charlie Shaver, prezes i dyrektor generalny Nouryon.

Polskim rolnikom nawozy firmy Adob są doskonale znane. Adob z siedzibą w Poznaniu to lider w dziedzinie nawozów dolistnych, mikroelementowych, rozpuszczalnych w wodzie. Od ponad 30 lat produkuje specjalistyczne rozwiązania dla upraw rolniczych i ogrodniczych.

– Dzięki silnemu ukierunkowaniu na technologię i innowacje, w tym biodegradowalne mikroelementy, specjalistyczne nawozy o wysokiej rozpuszczalności i niestandardowe receptury, rozwiązania Adob są doskonałym uzupełnieniem dla Nouryon w zakresie odżywiania upraw – powiedział Larry Ryan, z zarządu firmy Nouryon.

– To połączenie jest doskonałą okazją dla Adob do wykorzystania dużej globalnej organizacji, aby przejść do następnego etapu globalnego wzrostu – powiedział Adam Nawrocki, właściciel i dyrektor generalny Adob.

Transakcja ostatecznie ma zostać sfinalizowana do końca 2022 r. Dodatkowe warunki umowy nie zostały ujawnione.