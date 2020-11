ADOB obchodzi 30-lecie działalności

PPC ADOB, największy polski producent nawozów dolistnych obchodzi w tym roku 30-lecie działalności. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości schelatyzowanych nawozów mikroelementowych, saletry wapniowej oraz siarczanu i azotanu magnezu przeznaczonych do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych, fertygacji i hydroponice.

– Rozpoczynając naszą działalność jesienią 1990 roku nie przypuszczaliśmy, że będziemy rozwijać się tak szybko i dynamicznie – mówi prezes i właściciel firmy Pan Adam Nawrocki.

– Bardzo nas cieszy, że dzięki naszym nawozom tysiące rolników w Polsce i jeszcze więcej na całym świecie, może osiągać wyższe i lepsze jakościowo plony. Nasza strategia inwestycji w badania i rozwój, nowoczesne technologie produkcji oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów okazała się słuszna i została doceniona przez producentów rolnych i naszych partnerów handlowych – podkreśla prezes firmy.

ADOB posiada 2 zakłady produkcyjne – w Poznaniu i we Wrocławiu-Złotnikach, nowoczesne laboratoria badawcze i własny dział rozwoju. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i międzynarodowymi koncernami, posiada liczne patenty technologiczne – między innymi światowy patent na biodegradowalny czynnik chelatujący IDHA (wspólnie z Bayer AG) oraz technologię produkcji chelatu HBED. Firma eksportuje swoje nawozy do ponad 80 krajów na świecie a Basfoliar 2.0 36 Extra to do lat lider na rynku nawozów dolistjych w Polsce.

Pozycję ADOB na globalnym rynku nawozów specjalistycznych podkreśla aktywny udział firmy w międzynarodowych programach i projektach badawczych, takich jak:

– Harvest Zinc; globalny projekt dotyczący nawożenia cynkiem realizowany przy wsparciu Banku Światowego oraz Bill & Melinda Gates Foundation,

– COST; największy program badawczy dotyczący schelatyzowanych mikroelementów, w którym biorą udział 33 europejskie uniwersytety i 14 instytutów badawczych,

– WG5; zespół zajmujący się nowymi metodami analitycznymi, walidacją norm oraz analityką nowo wprowadzanych nawozów, działający w ramach Komisji Europejskiej.

W tym roku firma uruchomiła nowy serwis internetowy: www.adob.com.pl, który zawiera pełne informacje o firmie i jej ofercie produktowej oraz rekomendowanych technologiach nawożenia.