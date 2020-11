Acros w wersji Plus

Kombajn Rostselmash Acros 595 Plus to jedna z najnowszych pozycji rosyjskiego producenta. Maszyna jest modyfikacją znanej serii kombajnów Acros reprezentowaną przez modele 585 i 550. Dzięki modernizacji, jak deklaruje producent, wydajność kombajnu wzrosła o 10% w stosunku do modelu 585. Maszyna w sezonie może skosić ponad 1000 ha.

Modernizacje, które zwiększyły wydajność kombajnu

Na pierwszy rzut oka model 595 Plus nie różni się znacznie od swoich poprzedników. Jednakże w konstrukcji tej maszyny dokonano istotnych zmian, które pozwoliły zwiększyć wydajność oraz jakość zbioru. Jedną z modernizacji dokonano w układzie podawania masy do bębna młócącego. Mianowicie zwiększono długość komory pochyłej o 25 cm. Przenośnik pochyły jest wyposażony w układ rewersowy uruchamiany za pomocą przycisku.

W komorze pochyłej tuż przed głównym bębnem młócącym zamontowano bęben przyspieszający. Urządzenie obniża obciążenie zespołu młócącego jak i zwiększa jego przepustowość.

Zmiany konstrukcyjne miały miejsce także w przypadku wytrząsaczy. Klawisze zostały wydłużone o 10 cm co zwiększyło wydajność selekcji ziarna od słomy.

Hedery Power Stream

Kombajny Rostselmash są wyposażane w hedery o nazwie Power Stream o szerokości, 5, 6, 7 lub 9 m. W konstrukcji tych urządzeń zastosowano hydrauliczny napęd nagarniacza z funkcją zmiany obrotów w zależności od prędkości jazdy kombajnu. W skład wyposażenia podstawowego wchodzi multizłącze hydrauliczne. Ponadto hedery są poziomowane hydraulicznie zarówno wzdłużnie jak i poprzecznie za pomocą elektrohydraulicznego systemu kopiowania.

Duży bęben młócący

W konstrukcji zespołu młócącego zastosowano układ jednobębnowy z odrzutnikiem. Średnica bębna wynosi 800 mm zaś jego szerokość 1400 mm. Kąt opasania bębna wynosi 130 ˚, co zapewnia duży obszar separacji ziarna wynoszący 1,38 m2. Zarówno prędkość bębna jak i szczelina na sitach jest zmieniana elektrycznie z kabiny kombajnu. Dodatkowo szczelinę można ustawić na zewnętrz kabiny za pomocą specjalnego panelu. Zespół młócący wyposażono w unikalny system awaryjnego opuszczania klepiska o nazwie Jam Control. W przypadku zapchania bębna młócącego, operator bez problemu może natychmiastowo opuścić klepisko do jego maksymalnego dolnego położenia. Kombajn wyposażono w niezależny system domłacający niedomłoty. Przenośnikiem pochyłym niedomłoty trafiają do oddzielnego bębna wyposażonego w trzy cepy domłacające.

Dwukaskadowy system oczyszczania i zmodernizowany wytrząsacz

Słoma po wymłóceniu kierowana jest na 5-klawiszowy wytrząsacz. Długość każdego klawisza wynosi 4,22 m. Łączna powierzchnia wytrząsaczy wynosi 6,3 m3. Wytrząsacze zostały wydłużone, jak również zmieniono ich strukturę oraz ustawienie łopatek. Jak podkreśla producent zmodernizowane wytrząsacze zapewniają bardziej intensywny proces separacji, szczególnie w warunkach zwiększonej wilgotności słomy. Układ czyszczący jest wyposażony w dwie kaskady sit z sitem wstępnym, co pozwoliło uzyskać odpowiedni rezultat pracy bez wydłużania sit. Ogólna powierzchnia sit wynosi 5,2 m2. Sita są regulowane elektrycznie z poziomu kabiny.

Komfortowa kabina

Kombajn wyposażono w komfortową kabinę z układem wentylacji i klimatyzacją. Funkcje sterowania kombajnem umieszczono na podłokietniku, który zintegrowano z fotelem operatora. Na podłokietniku znajduje się wielofunkcyjna dźwignia poprzez którą operator zmienia prędkość oraz kierunek jazdy. Na joysticku znajdują się przyciski do obsługi hedera, wysuwania rury wyładowczej, uruchomienia funkcji Auto (jazda automatyczna z GPS – rozwiązanie opcjonalne) jak również awaryjnego wyłączenia wszystkich zespołów roboczych. Ciekawą opcją jest wybór na joysticku jednej z dwóch wysokości koszenia, które można ustawić na ekranie komputera Adviser III. Komputer informuje operatora o parametrach pracy maszyny jak również podpowiada nastawy bębna i wentylatora dla poszczególnych upraw.