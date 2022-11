“Aby żadne euro nie wróciło do Brukseli”. Minister Kowalczyk zachęca do skorzystania z KPS

W Narodowym Instytucie Dziedzictwa i Kultury Wsi odbyła się 3 października konferencja, podczas której wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przekonywał rolników do skorzystania z Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Założenia Wspólnej Polityki Rolnej budzą kontrowersje między innymi z powodu zmniejszenia wysokości środków przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie do hektara, i wprowadzenia dodatkowych płatności za “ekoschematy” – narzędzia wprowadzania Europejskiego Zielonego Ładu.

Zielony Ład to program zmian w rolnictwie oparty na ideologii nie kalkulacjach ekonomicznych, niemniej przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie UE. Dlatego też minister rolnictwa apelował, aby do Krajowego Planu Strategicznego dla WPR podejść racjonalnie – potraktować go jako szansę na rozwój i maksymalnie z niego skorzystać.

W swoim wystąpieniu minister Kowalczyk odniósł się też do krytyki, jaką 25 października wyraził wobec KPS przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan K. Ardanowski, mówiąc że wymóg pozostawienia w 80% okrywy glebowej na okres zimy jest “absurdalnym zaleceniem”, ponieważ pozostawienie po żniwach nieruszonego ścierniska do następnego roku bez wykonania płytkiej podorywki będzie skutkować ogromnym wysuszeniem i zachwaszczeniem gleby. Odpowiadając na te zarzuty minister Kowalczyk podkreślił, że przy opracowywaniu Krajowego Planu Strategicznego (który zatwierdza Unia Europejska) konieczne były kompromisy, i takim właśnie kompromisem było przyjęcie wymogu pozostawienia okrywy glebowej. Szef MRiRW podkreślił, że na to rozwiązanie zgodziły się wszystkie państwa członkowskie, a sam wymóg został odsunięty w czasie o rok.

Zachęcając rolników do skorzystania z Krajowego Planu Strategicznego dla WPR w maksymalnym stopniu, “aby żadne euro nie wróciło do Brukseli”, minister Kowalczyk oceniał, że KPS “przyniesie polskim rolnikom możliwości uzyskania dodatkowych dochodów, dotacji za podejmowanie określonych działań, rekompensaty części strat”. Zaznaczył, że ważne jest, aby przed rozpoczęciem naborów rolnicy byli dobrze poinformowani o tym, jak skorzystać z możliwości jakie daje KPS, a szczególnie ważna jest edukacja w zakresie ekoschematów, gdyż nabory ruszają już w marcu 2023 r. Należy więc podejrzewać, że konferencja jest początkiem działań edukacyjnych w zakresie KPS dla WPR, które w najbliższym czasie zostaną podjęte przez instytucje podlegające Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.