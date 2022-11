Drewno opałowe od… wojska? Ceny wywoławcze są dość atrakcyjne

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego kojarzą się nam głównie z wszelkiej maści sprzętem, niekoniecznie zaś z możliwością zakupu drewna. W czasach kiedy 1 m3 drewna opałowego potrafi kosztować 450-500 zł, być może warto zwrócić uwagę na drewno z przetargów AMW.

Drewno w różnych pakietach ma obecnie do zaoferowania Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie, chociaż tego typu oferty ogłaszane bywają także w innych oddziałach.

Przechodząc do oferty, pierwsza z nich dotyczy 8,31 m3 drewna opałowego mieszanego. Cena wywoławcza to 2 tys. zł, co daje nieco ponad 240 zł za metr sześcienny. Kolejna oferta dotyczy drewna opałowego liściastego, tym razem 16 m3, za które cena wywoławcza wynosi 4 tys. zł, co daje dokładnie 250 zł/m3. Kolejny pakiet to znów drewno mieszane, tym razem 18,7 m3 za 4,5 tys. zł, co również daje nieco ponad 240 zł/m3. Kolejny pakiet to drewno mieszane w ilości 5,43 m3 z ceną wywoławczą 1,3 tys. zł (239,4 zł/m3).

Ostatni proponowany przez OR w Lublinie pakiet to już ilość hurtowa; 592,72 m3 drewna mieszanego wyceniono na 150 tys. zł, co daje ok. 253 zł/m3.

Pamiętajmy, że w przypadku AMW mamy do czynienia z przetargami, więc podane ceny mogą wzrosnąć. Więcej ofert ofert i informacji na www.amw.com.pl.