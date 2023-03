A może by tak kupić 20 tys. hektarów gruntów rolnych we Włoszech? Okazja trafia się doskonała

Jak donosi Agra Europe (AgE), we Włoszech wystawiono na aukcję obszar o łącznej powierzchni 20 tys. o wartości około 260 mln euro. W aukcji mogą brać udział rolnicy zagraniczni. Jednakże jest jeden bezwzględny warunek: ziemia musi być nadal wykorzystywana do celów rolniczych.

Instytut Badań Rynku i Informacji Rynkowej (ISMEA), który należy do włoskiego Ministerstwa Rolnictwa, oferuje grunty na sprzedaż za pośrednictwem Narodowego Banku Gruntów Rolnych (BTA). Aplikacja działa za pośrednictwem portalu ISMEA Banca delle Terre. Zainteresowani mogą się tam jeszcze rejestrować na aukcję do 5 czerwca do godz. 12:00.

Jak wyjaśnia AgE, większość gruntów znajduje się na Sycylii (36%), kolejne 13% w Toskanii, 12% na Sardynii, 9% w Apulii i 7% w regionie Basilicata.

Według Agra Europe rolnicy do 41 roku życia mogą płacić cenę zakupu w ratach nawet przez 30 lat. Narodowy Bank Gruntów Rolnych (BTA) zrealizował już pięć takich inicjatyw.