A co jeżeli klimatyzacja w ciągniku czy kombajnie nie chłodzi? Może naprawić ją samodzielnie?

Żar lejący się z nieba tak potrzebny do uzyskania właściwej wilgotności ziarna, a jednocześnie tak męczący podczas pracy. Nie ma chyba odpowiedniejszej pory na usterkę klimatyzacji niż właśnie czas żniw.

Zaczęliśmy ironicznie, choć nie da się ukryć, że im dalej w życie, tym dobitniej widać, jak idealnie opisują je prawa Murphy’ego. Temat jak najbardziej na czasie, bowiem o ile nasza maszyna jest wyposażona w klimatyzację, to właśnie teraz chcielibyśmy z niej skorzystać. Niestety nie jest to układ, który lubi zaniedbania – z klimatyzacji warto korzystać przez cały rok. Co zatem zrobić, gdy odmówi współpracy? Serwis? O tej porze, mechanicy, mają pełne ręce roboty, w końcu nadrzędną potrzebą jest w ogóle móc skosić, gdy pogoda na to pozwala, choćby i w pocie czoła. Komfort schodzi na drugi plan. Może więc spróbować poradzić sobie samemu?

Gdy klima nie chłodzi

A powodów może być kilka i warto na chwilę zatrzymać się w tym momencie, by niepotrzebnie nie popędzić utartym szlakiem, na przykład: “brak gazu, trzeba dobić”. A jako że zazwyczaj nie dysponujemy maszyną do obsługi klimatyzacji, wzywamy mobilny serwis lub jeżeli jest to możliwe, podjeżdżamy do jakiegoś warsztatu. Jeżeli serwisant wyczuje pieniądze, bez słowa wykona usługę, zainkasuje należność, a my po chwili dłuższej lub krótszej zorientujemy się, że problem powrócił. Usterki klimatyzacji, jako że nie jest to specjalnie skomplikowany układ, można podzielić na trzy kategorie, w zależności od tego, co dzieje się po naciśnięciu przycisku “A/C”.

Przycisk

Pierwsza grupa problemów, to brak możliwości włączenia klimatyzacji, czyli po naciśnięciu włącznika lub uruchamianiu funkcji na panelu, menu maszyny, nie dzieje się nic. W przypadku wariantów z fizycznym przyciskiem, warto zacząć od samego przycisku, czy dochodzi do niego zasilanie lub czy po włączeniu przycisk podaje zasilanie dalej.

Nieco gorzej jest, jeżeli mamy do czynienia z “cyfrowym panelem” lub klimatyzacją włączaną na ekranie maszyny; tutaj może nie obejść się bez wymiany takiego elementu, jeżeli nie ma reakcji. Na szczęście większość klimatyzacji w maszynach jest raczej sterowana klasycznie, a zatem krok drugi, po sprawdzeniu przycisku to znalezienie bezpiecznika. Jeżeli ten jest dobry, a brakuje zasilania w panelu, to może oznaczać, że gdzieś pomiędzy panelem (przyciskiem) a bezpiecznikiem przerwana została wiązka elektryczna z zasilaniem lub problem leży po stronie przewodu masowego jeżeli mowa o panelu.

Sprawdzenie elementów klimatyzacji

Druga grupa problemów, to gdy po naciśnięciu przycisku, zapala się kontrolka od włączenia klimatyzacji, jednak nie dzieje się nic poza tym. Można więc przyjąć, że panel lub przycisk działają, a problemu należy szukać dalej. Jeżeli układ pozwala na odczyt błędów, to warto zainteresować się, czy jakiś się nie świeci – zwykle system jest bardzo ograniczony, zaś błędy mogą dotyczyć przerwania lub zwarcia w obwodach; czujnika ciśnienia czynnika (maksymalnego i minimalnego), czujnika temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej – układy ze sterowaniem automatycznym lub problemów ze sprzęgłem kompresora. W starszych maszynach nie ma co liczyć na jakikolwiek interfejs diagnostyczny, więc można od razu przystąpić do sprawdzania elementów krok po kroku.

Tuż przed zaworem rozprężnym powinniśmy znaleźć tzw. “oczko”, czyli wziernik do wizualnej kontroli czynnika w układzie. Niestety często jest tak, że po latach w owym wzierniku niewiele widać, a nawet jeżeli przejrzystość szkiełka jest dobra, to trudno jest określić poziom czynnika jeżeli sytuacja nie jest dramatycznie zła – duża ilość pęcherzyków. Dlatego warto jest się wyposażyć w zegary do układu klimatyzacji – koszt od około 200-800 zł, a zyskamy możliwość wstępnej diagnostyki we wszystkich maszynach.

Jeżeli ciśnienia nie są w normie, konieczna będzie wizyta w serwisie i diagnostyka układu przy wykorzystaniu maszyny do klimatyzacji. Warto jednak wiedzieć, że dostępny w maszynie test szczelności, często polega na pomiarze zdolności układu do utrzymania próżni, a jest niestety tak, że nieszczelności lubią się “doszczelnić” w takim stanie, co niektórzy serwisanci potrafią wykorzystać na niekorzyść klienta. Warto zażądać wykonania jakiejkolwiek próby czy to przy użyciu azotu czy kontrastu. Sami też możemy spróbować poszukać wycieków spryskując podejrzane miejsca substancją pieniącą się. Pamiętajmy, układ jest hermetyczny, o ile wszystkie o-ringi, uszczelki i przewody są w dobrym stanie, a sama klimatyzacja użytkowana i konserwowana zgodnie z zaleceniami. Jeżeli tak nie jest, to coroczne “dobijanie” czynnika, jest metodą na drenowanie własnego portfela.

Nim jednak udamy się do serwisu lub takowy wezwiemy do maszyny, warto jest jeszcze wykonać kilka testów, bowiem klimatyzacja będzie pracowała nawet przy obniżonej ilości czynnika dopóty, dopóki nieprzekroczona zostanie określona przez producenta wartość na czujniku ciśnienia. Wówczas układ w ogóle się nie włączy, tak samo jak w przypadku przerwania wiązki elektrycznej do niego – warto to sprawdzić, nim wykonamy telefon. Warto również sprawdzić, czy w ogóle załącza się sprzęgło przy kompresorze klimatyzacji po naciśnięciu przycisku, a nawet pójść o krok dalej i zmierzyć, czy dochodzi do niego napięcie, bowiem może się zdarzyć, że układ jest sprawny, zawiódł zaś elektromagnes w samym sprzęgle. Stąd brak charakterystycznego kliknięcia. Jeżeli natomiast brak jest sygnału na złączu do sprężarki, powinniśmy stopniowo podążać wiązką do przycisku sprawdzając kolejno elementy.

Przeważnie nim sygnał z włącznika dojdzie do sprzęgła kompresora, musi przejść przez jeden lub dwa przekaźniki – w zależności od tego, jak producent postanowił zaprojektować układ, a w projekcie na pewno musi znaleźć się informacja z czujnika ciśnienia – by układ nie pracował przy zbyt dużym lub zbyt małym ciśnieniu oraz czujnika temperatury parownika, czasem zwanym czujnikiem oblodzenia. Chodzi o termoparę lub termistor umieszczony bezpośrednio na parowniku, który przeciwdziała sytuacji, w której układ schłodziłby się do tego stopnia, że spowodowałoby to zamarznięcie parownika lub zaworu rozprężnego i w efekcie zablokowanie pracy układu.

W praktyce sygnał z tego czujnika co jakiś czas rozłącza zasilanie do sprzęgła kompresora, powodując ponowne nagrzanie się elementów i cykl chłodzenia rozpoczyna się od nowa. Jeżeli na “ciepłym” układzie po naciśnięciu przycisku nic się nie dzieje, zaś zasilony z zewnętrznego źródła kompresor powoduje, że po chwili czujemy z nawiewu przyjemny chłód, może to oznaczać, że czujnik oblodzenia nie działa prawidłowo. Oczywiście przy założeniu, że wszystkie przewody elektryczne mają przejście oraz że przekaźnik lub przekaźniki klimatyzacji nie są “sklejone” lub spalone. Jak to sprawdzić? Najprościej obejść czujnik oblodzenia wstawiając zamiast niego zworkę. W większości układów spowoduje to sytuację, w której układ “myśli”, że temperatura na parowniku jest wysoka, a zatem układ powinien zadziałać normalnie. Jednakże trzeba być ostrożnym; włożona zworka nie przerwie zasilania, gdy parownik zacznie zamarzać. To metoda na chwilę, by potwierdzić diagnozę i upewnić się, co należy kupić i wymienić.

A co jeszcze może unieruchomić klimatyzację? W przypadku wariatów automatycznych, problem może stanowić błędny odczyt z któregoś z czujników temperatury zewnętrznej lub wewnątrz kabiny. Niektóre rozwiązania mają również zabezpieczenie przed użyciem klimatyzacji, gdy jest problem z wentylatorem – brak odczytu prędkości obrotowej lub brak funkcji czyli gdy wentylator się nie kręci. Wówczas w pierwszej kolejności należy usunąć usterkę przy wentylatorze.

Coś w środku

W końcu trzecia opcja, dość częsta i jakże często bagatelizowana, czyli gdy naciskamy przycisk, kompresor załącza się, „coś tam” zaczyna chłodzić, ale jak to mówią, “szału nie ma”. Sytuacja w której należy domniemywać, że z układem jako takim jest wszystko w porządku, może poza wątpliwościami co do stanu czynnika – jest go za mało, lub gdy po włączeniu klimatyzacji słychać straszliwe chrobotanie z okolic kompresora – co zwykle oznacza, że jego żywot dobiegł końca.

Zwłaszcza ta druga sytuacja niestety będzie oznaczała dość duże wydatki. Na szczęście znacznie częściej problem jest dużo bardziej błahy. Jeżeli jesteśmy w stanie stwierdzić “na oko” lub lepiej za pomocą zegarów, że ciśnienia u kładzie są poprawne, słychać, że kompresor pracuje, a przewody robią się odpowiednio ciepłe i zimne, kroki należy skierować w stronę parownika, tym razem jednak nie w celu sprawdzenia czujnika, a oczyszczenia go z zalegającego na nim brudu, pyłu, kurzu i wszystkiego, co osadzało się przez zwykle zbyt długi czas nieczyszczenia tego elementu.

W znacznym stopniu do zatkania lamelek parownika przyczynia się również niewymienianie filtrów kabinowych czy jazda z otwartymi drzwiami lub oknami, gdy nawiew pracuje. W sklepach znajdziemy różne specyfiki pozwalające bardzo wydajnie rozpuścić wspomniane zanieczyszczenia, jednak najlepszym przyjacielem będzie tutaj kompresor i pistolet do powietrza, a także trochę samozaparcia, bowiem naprawdę zatkany parownik trzeba niestety oczyścić nie przez nawiew, a dostając się bezpośrednio do niego. Zwykle w maszynach jest dość miejsca w obudowie, aby w miarę dokładnie oczyścić wszystkie elementy wewnątrz.

A skoro mowa o wnętrzu, bywa, że problem z chłodzeniem wynika z usterki innego elementu, czyli zaworu wodnego, który wbrew naszym oczekiwaniom zaciął się w pozycji, w której puszcza gorący płyn prosto na nagrzewnicę skutecznie obniżając sprawność pracy klimatyzacji. W końcu latem chodzi nam o to, by powietrze schłodzić, nie zaś wysuszyć. W przypadku układów z ruchomą klapą, gdy powietrze nie musi przepływać przez nagrzewnicę i parownik ustawione jedno za drugim, warto sprawdzić, czy tym razem zacięta nie jest klapa od sterowania strumieniem powietrza. A co jeżeli parownik jest w miarę czysty, lub wyczyszczony a klimatyzacja dalej nie chłodzi? Pozostaje już tylko jeden element, czyli zawór rozprężny.

W prawidłowo działającym układzie parownik musi w trakcie pracy robić się zimny – to oczywiste, jeżeli jedynym elementem, który podczas pracy układu staje się zimny lub wręcz zaczyna osadzać się na nim szron jest wejście do zaworu rozprężnego i przewody przy kompresorze, prawie na pewno sam zawór jest zacięty lub zablokowany. To dość powszechna usterka w przypadku gdy wcześniej w wyniku zniszczenia mechanicznego wymieniany był kompresor, a układ nie został przeczyszczony. Zdarza się, że pozostałości po rozsypanym kompresorze tkwią sobie w przewodach i często nie od razu, tylko po jakimś czasie, dostają się do zaworu, gdzie blokują jego działanie. Usterka o tyle kosztowna, że konieczne jest ponowne odessanie czynnika i wymiana zaworu, który bardzo niechętnie rozstaje się z rurkami, do których jest przykręcony. Znacznie chętniejsze potrafią być owe rurki do skręcania się i deplanacji a czasem i ukręcenia się z miejsca, do którego są przylutowane, czyli parownika właśnie. Dużo tańsze będzie przepłukanie układu niż późniejsza wymiana zaworu i parownika, któremu ukręciliśmy rurkę przy próbie odkręcenia tego pierwszego.

Wszystko jest oczywiście proste, gdy opisuje się teorię lub wykonane już naprawy. W polu sytuacja jest zgoła inna, a lecący po czole pot i goniący nas harmonogram prac nie ułatwiają metodycznej i spokojnej weryfikacji. Rozcinanie peszli i sprawdzanie wiązek, szukanie prądów, przewodów, pomiary i obejścia mogą z minut przeciągnąć się w godziny, zaś dojście w niektórych ciągnikach do elementów gdzieś pod kabiną, tapicerką lub fotelem wcale nie nastrajają do podejmowania się tego samemu. Pamiętajmy jednak, że jeżeli nie my, to będzie to musiał zrobić wezwany przez nas serwis, a pewnych czynności nie da się skrócić w czasie. Warto więc dbać o układ klimatyzacji przez cały rok, nie zapominając także o wymianie filtrów kabinowych i dbanie o jaki taki porządek i czystość tak kanałów powietrznych jak i parownika.