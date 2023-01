Forum Sektora Wołowiny (Beef Forum) organizowane corocznie przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Radę Sektora Wołowiny oraz, jako współorganizatora, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, odbyło się po raz dziewiąty 27 stycznia. Forum zorganizowano w formacie hybrydowym, stacjonarnie w Hotelu Marriott w Warszawie, oraz online.

W IX edycji Forum wzięli udział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, sekretarze stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski i Rafał Romanowski, reprezentanci organizacji rolniczych polskich i zagranicznych, naukowcy, przedstawiciele instytucji podległych MRiRW i z nim współpracujących, a także przedstawiciele branży wołowiny.

Głównym tematem tegorocznego Forum była rola Wspólnej Polityki Rolnej oraz Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w kierunku bardziej zrównoważonym. Poruszano również takie zagadnienia jak: rola społeczna zwierząt gospodarskich, inicjatywa komisarza UE ds. zdrowia, której celem jest przyjęcie nowych minimalnych warunków dobrostanu zwierząt, innowacje w rolnictwie i w otoczeniu rolnictwa.

W związku z pracami Komisji Europejskiej, która w tym roku ma opublikować definicję zrównoważonej produkcji, uczestnicy Forum podjęli próbę ustalenia takiej – punktem wyjścia był tekst propozycji opracowany przez COPA COGECA.

Podczas Forum rozmawiano również o bezpieczeństwie żywnościowym i jakości żywności. Poruszono w tym kontekście temat budzący ostatnio wiele kontrowersji w Polsce, czyli temat tzw. korytarzy solidarnościowych, które w założeniu miały zapewnić dostęp do żywności krajom Bliskiego Wschodu czy Afryki. Wiceminister Romanowski, cytowany w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę na fakt, że Polska wzięła udział w tym projekcie, natomiast „postanowienie Komisji Europejskiej dotyczące zabezpieczenia takich, które nie jest skutecznie realizowane, ma ogromny wpływ na to co się dzieje w naszym kraju, a także na to co się dzieje w Słowacji, Czechach, Bułgarii i Rumunii” i jest „zachwianiem konkurencji”.

– Niekojarzenie tego z tranzytem, który miał zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w różnych częściach świata, gdzie jest oczekiwane, tworzy konkretny element do dyskusji, która powinna odbyć się na forum UE – powiedział Romanowski.

Wiceminister zwrócił też uwagę na fakt, że oczekiwania wobec produkcji żywności w innych krajach świata są zdecydowanie mniejsze, wobec czego maleje konkurencyjność polskiego rolnictwa – rozwiązać to można jedynie poprzez „zdrowe podejście do polityki”, ochronę rolników przed kryzysami i pilnowanie, by do konsumentów w Europie docierała jedynie żywność spełniająca europejskie standardy.