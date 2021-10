9-latek przygnieciony przez traktor, którym sam kierował

Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło 16 października na terenie mazowieckiej gminy Sochocin. Podczas wyciągania ściętego drzewa z olszyny ucierpiał 9-letni chłopiec.

Do wypadku doszło po południu w miejscowości Drożdżyn w gminie Sochocin. Jak informują policjanci z Płońska, podczas prac na polu, w czasie wyciągania z zagajnika ściętego drzewa przy pomocy przypiętej do ciągnika stalowej liny, ranny został 9-latek. Chłopiec nie był w stanie zapanować nad ciągnikiem, którym kierował. Pojazd wywrócił się przygniatając mu nogę. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na badania. W chwili zdarzenia 9-latek przebywał pod opieką ojca. Mężczyzna był trzeźwy.

Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego wypadku. Apelują przy tym o zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac polowych.

Paweł Palica