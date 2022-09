Ceny zbóż 09.09.22: Nie ma chętnych na sprzedaż

Sytuacja na krajowym rynku zbóż wydaje się stabilna, ale ceny oferowane w skupach nie zadawalają rolników. Dlatego chętnych na sprzedaż zbóż można policzyć na palcach. Jak dalej się potoczy karuzela cenowa tego nikt nie wie. Obecnie możemy zaobserwować niewielkie wahania cenowe i to raczej w dół niż w górę.

Producenci zbóż posiadający własne elewatory mogą zaczekać na lepsze czasy. Gorzej z tymi, którzy nie maja gdzie przechować lub brakuje im pieniędzy na bieżące funkcjonowanie gospodarstwa. Obecnie podmioty skupowe płaca za tonę pszenicy konsumpcyjnej od 1330 do 1680 złotych, a za paszową od 1300 do 1500 złotych.

Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 1060 do 1300 zł/t, jęczmień browarny od 1150 do 1640 zł/t, a owies konsumpcyjny od 950 do 1260 zł/t.

Rewelacyjne ceny rzepaku z poprzedniego sezonu dawno poszły już w zapomnienie .Aktualnie za tonę rzepaku można uzyskać od 2650 do 2900 złotych. Natomiast kukurydza ,,chodzi’’ w cenie od 1230 do 1410 zł/t.