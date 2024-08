7,5 t/ha pszenicy na glebie lekkiej. Poznaj przepis na nawożenie ekonomiczne i z dobrym efektem (video)

Plon blisko 7,5 t/ha pszenicy jest możliwy do uzyskania także na glebach lekkich bez konieczności stosowania wysokich dawek nawożenia. Kluczem jest dobranie nawozu do możliwości produkcyjnych naszego pola i obudowanie azotu przede wszystkim siarką i magnezem.



Gleby lekkie mają to do siebie, że wprawdzie są dobrze napowietrzone, natlenione, ale też przepuszczalne, tzn., że słabo zatrzymują wodę i przede wszystkim są w sposób naturalny ubogie w materie organiczną. Dlatego na glebach lekkich szczególnie musimy zadbać o dobre odżywienie roślin.

Jak nawozić pszenicę na słabej glebie z dobrym wynikiem plonowania, czyli ekonomicznie i efektywnie? Aby odpowiedzieć na to pytanie odwiedziłam, tym razem w trakcie żniw, poletka doświadczalne (po trzecim roku badań ) w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dominują tu gleby IV klasy i to tutaj Yara Poland sprawdza wpływ 12 różnych wariantów nawożenia azotem na plon pszenicy. Na całym polu stosowano jednakową ochronę fungicydową oraz jednakową ochronę herbicydową i insektycydową (zgodnie z sygnalizacją). Nawożenie fosforem i potasem stosowano zgodnie z analizą gleby w te składniki, rośliny nie były dokarmiane dolistnie.

Tam gdzie stosowano azot z siarkę czy w postaci nawozu YaraBela SULFAN, czy YaraMila POWER NPK 20-7-10 z dodatkiem siarki uzyskano najwyższe wyniki pod względem wielkości plonu i jego jakości (z trzech lat badań), od 7,0 do 7,3 t/ha. Jeśli zastanawiamy się jak nawozić pszenicę na glebach lekkich to odpowiednim rozwiązaniem jest użycie YaraMila POWER NPK 20-7-10 – to nazwóź z grupy nitrofosek. Wskazują na to wyniki doświadczenia w Lipniku. W kombinacji nawożenia, w której stosowano YaraMila POWER w pierwszej dawce wiosennej, uzyskano najlepsze wyniki dla wielości i jakości plonu pszenicy ozimej (z trzech lat badań), 7,2 i 7,3 t/ha.

Pszenica ozima bardzo dobrze reagowała na zastosowanie w pierwszej dawce nawozu typu nitrofoska, w którym dostarczono azot (w formie saletrzanej), fosfor, potas oraz siarkę. Dzięki siarce azot jest lepiej wykorzystany. Siarka poprawia wchłanianie azotu i u zbóż prowadzi do zwiększenia obsady kłosów. W efekcie nawożenie siarką przekłada się na wzrost plonu ziarna i zawartości białka w ziarnie.

Podstawowe nawożenie pszenicy siarką w RSD w Lipniku wykonano wraz z pierwszą dawką nawożenia azotowego. Wprawdzie zboża są grupą roślin, która nie ma wysokich wymagań względem siarki. Potrzeby pokarmowe pszenicy wobec siarki to ok. 4,5 kg S/t ziarna plus odpowiednia masa słomy. Jednak nie można zapomnieć o nawożeniu siarką, zwłaszcza na glebach ubogich w ten składnik. Potwierdzają to wyniki z wariantami nawożenia, w których stosowano nawozy z dodatkiem siarki. Bowiem obok YaraMila POWER NPK 20-7-10 kombinacje z nawozem YaraBela SULFAN także wysuwały się na prowadzenie, jeśli chodzi o wyniki wielkości i jakości plonu pszenicy.

