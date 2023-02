7 lat gwarancji na powłokę lakierniczą w rozsiewaczach Amazone

Dzięki nowemu procesowi lakierowania Amazone udziela siedmioletniej gwarancji na powłoki lakiernicze w wybranych serii rozsiewaczy nawozów od roku produkcji 2022.

Lakier w rozsiewaczach nawozów jest narażony na intensywne działanie substancji powodujących korozję, dlatego powłoka powinna chronić urządzenie przed jej działaniem. W przypadku zawieszanych rozsiewaczy nawozów ZA-V, ZA-TS i rozsiewaczy wielkopowierzchniowych ZG-TS firma Amazone stosuje od roku modelowego 2022 nowy proces lakierowania premium.

Z jednej strony jest to katodowe powlekanie zanurzeniowe (KTL) jako podkład do ochrony elementów wewnętrznych, a z drugiej strony malowanie proszkowe, które zapewnia wyjątkowo grubą powłokę lakierniczą jako zwiększoną ochronę przed naprężeniami mechanicznymi i nadaje rozsiewaczowi nawozów dobry wygląd.

Amazone oferuje teraz specjalną ofertę gwarancyjną dla tego typu produktów w postaci siedmioletniej gwarancji producenta na korozję. Gwarancję można łatwo i bezpłatnie zastosować w cyfrowym portalu klienta myAmazone na określonych tam warunkach.

Malowanie premium odbywa się w czterech podstawowych krokach roboczych. Cechą szczególną tej wielowarstwowej powłoki jest połączenie katodowego powlekania zanurzeniowego i malowania proszkowego. W pierwszym etapie materiał nośny jest przygotowywany do malowania w 14 etapach obróbki. Obejmuje to na przykład wielokrotne zanurzanie i odtłuszczanie powierzchni elementów przeznaczonych do lakierowania.

W kolejnym etapie rozsiewacze nawozów poddawane są fosforanowaniu cynkowemu w celu jak najskuteczniejszego zwalczania rdzy. Trzeci krok obejmuje grubowarstwowy podkład zanurzeniowy KTL. Na koniec rozsiewacze nawozów otrzymują powłokę proszkową. Dzięki zastosowaniu szczególnie mocnej powłoki proszkowej rozsiewacz, jak zapewnia producent, jest jeszcze lepiej chroniony przed naprężeniami mechanicznymi i otrzymuje podwójną ochronę przed korozją poprzez wypalanie.