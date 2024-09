7 etapów walki z fuzariozami w kukurydzy

Walka z fuzariozami w kukurydzy nie jest łatwa, ale możliwa. Podpowiadamy metody profilaktyczne i bezpośredniego zwalczania.

W celu ograniczania negatywnego wpływu fuzarioz na wysokość i jakość plonu, w tym zmniejszenia ryzyka obecności mykotoksyn w plonie konieczne jest łączne zastosowanie metod profilaktycznych i bezpośredniego zwalczania.

Wprowadź zmianowanie

Mając wiedzę, że zarodniki grzybów z rodzaju Fusarium zimują w glebie i na resztkach pożniwnych stąd na stanowiskach na których licznie pojawiły się fuzariozy zaleca się wdrożyć zmianowanie.

Grzyby z rodzaju Fusarium są to głównie organizmy polifagiczne, stąd wiele gatunków rozwija się dobrze i na kukurydzy i na pozostałych zbożach. W takiej sytuacji uprawa kukurydzy zaraz po zbożach i na odwrót może przyczyniać się do kumulacji zarodników na danym stanowisku. W sytuacji wzrostu zagrożenia ze strony fuzarioz zaleca się, aby na pewien okres czasu przerwać wysiew zbóż zaraz po kukurydzy. Jeżeli nie jest możliwe wdrożenie takiego płodozmianu, gdyż gospodarstwo jest nakierowane wyłącznie na monokulturę, ewentualnie na uproszczone zmianowanie, to tym bardziej należy wdrożyć inne sposoby zapobiegające silnemu pojawowi patogenów

Dopasuj odmianę

Duże znaczenie na pojaw chorób fuzaryjnych ma dobór odmiany. W ofercie handlowej większości firm znajdują się odmiany o zróżnicowanej podatności na fuzariozę łodyg i fuzariozę kolb, stąd też warto się tą cechą kierować przy zakupie konkretnej odmiany. Ponieważ wiadomym jest, że jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko pojawu fuzarioz w danym roku jest omacnica prosowianka, stąd zaleca się, aby wysiewane odmiany były również przez nią słabiej uszkadzane.

Przygotuj stanowisko pod uprawę

Gdy rośliny mają zapewnione dobre warunki do wzrostu, wówczas są w stanie samodzielnie ograniczać atak patogenów o ile te nie pojawiają się masowo. O ile na pogodę człowiek nie ma wpływu, tak poprzez zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne można wspomagać rośliny.

Kluczową zatem rolę będzie odgrywał wybór stanowiska pod siew – musi ono gwarantować roślinom niezakłócony rozwój. Nie zawsze jest to możliwe do spełnienia wiedząc jak bardzo zróżnicowane są gleby w kraju, jednak decydując się na siew kukurydzy na najsłabszych stanowiskach trzeba przewidzieć konieczność wspomagania roślin, tudzież wkalkulowania, że mogą pojawić się problemy pod kątem zdrowotnościowym całej uprawy.

Nie lekceważ szkodników

W skutecznej walce z fuzariozą kolb i fuzariozą łodyg pomaga także ograniczanie występowania szkodników, a w szczególności omacnicy prosowianki. Jeżeli szkodnik ten licznie się pojawia, wówczas zaleca się aby jego populację ograniczać za pomocą zalecanych do tego metod tj. agrotechnicznej, hodowlanej, biologicznej lub chemicznej. Redukcja gąsienic żerujących w tkankach wpływa na poprawę zdrowotności roślin. Przy okazji występowania omacnicy należy także zwrócić uwagę na inne szkodniki zwiększające ryzyko pojawu fuzarioz.

Zaplanuj zbiór

Gdy w okresie lipca, sierpnia bądź września stwierdzi się w trakcie obserwacji zasiewu, że zwiększa się liczba roślin porażonych przez fuzariozę kolb i/lub łodyg, wówczas trzeba przewidzieć zbiór plonu w najszybszym możliwym czasie, gdy tylko rośliny wejdą w okres dojrzałości zbiorczej.

Wykonaj zabiegi uprawowe po zbiorze

Po zbiorach plonu warto ograniczyć ilość patogenów jaka znajduje się na stanowisku. Można tego dokonać m.in. przez bardzo dokładne rozdrobnienie słomy na której się znajdują. Wcześniej można zastosować na ściernisko nawozy (głównie azot lub wapno) lub środki mikrobiologiczne, które przyśpieszają rozkład materii organicznej. Mają one za zadanie pozbawić patogeny miejsca zimowania. Takie resztki należy przykryć glebą, pamiętając jednak, żeby rozkład resztek nie następował w warunkach beztlenowych.

Stosuj ochronę fungicydową

Bardzo ważną rolę w ograniczaniu pojawu grzybów fuzaryjnych ma ochrona chemiczna z użyciem dedykowanych do tego celu fungicydów. Dla potrzeb ograniczenia pojawu zgorzeli siewek, niemal cały dostępny kwalifikowany materiał siewny kukurydzy jest zaprawiony zaprawami fungicydowymi, co skutecznie powstrzymuje liczne pojawy choroby.

Do nalistnego ograniczania pojawu fuzariozy kolb dostępne są fungicydy oparte o mefentriflukonazol. Od kilku już lat jest także zarejestrowany w kukurydzy biopreparat mikrobiologiczny zawierający grzyba Trichoderma asperellum, którego aplikuje się w trakcie siewu ziarna. Grzyb ten działa pasożytniczo na grzyby fuzaryjne znajdujące się na stanowisku, ale także konkuruje z nimi przez co może ograniczać infekowanie roślin.

