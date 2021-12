686 mln euro do zwrotu europejskim rolnikom

Komisja Europejska przyjęła 26 listopada 2021 r. rozporządzenie umożliwiające państwom członkowskim zwrot 686 mln euro europejskim rolnikom. W roku budżetowym 2021 od płatności bezpośrednich dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) odjęto 879,8 mln EUR w celu sfinansowania rezerwy na wypadek kryzysu rolnego i zapewnienia, aby ogólny pułap Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) nie został przekroczony.

– Sytuacja ta wynika z faktu, że pułapy płatności bezpośrednich musiały zostać ustalone przed zawarciem porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021-27. Rezerwa kryzysowa w wysokości 487,6 mln euro nie została wykorzystana w 2021 r., a wraz z pewnymi dodatkowymi środkami dostępnymi na zwrot, duża część kwot odliczonych w tym roku od płatności bezpośrednich zostanie zatem zwrócona rolnikom przez państwa członkowskie od 1 grudnia 2021 roku – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej

Koncepcja rezerwy kryzysowej w rolnictwie i mechanizm jej zwrotu została uzgodniona w reformie WPR z 2013 r. Po raz pierwszy zastosowano go w roku budżetowym 2014. Odliczenie dotyczy tylko wsparcia dochodu powyżej 2000 euro i nie ma jeszcze zastosowania do Chorwacji w roku budżetowym 2021. Wynika to z procesu stopniowego wprowadzania poziomów wsparcia po przystąpieniu do UE. Jak podaje KE w przypadku Chorwacji, która przystąpiła do Unii w 2013 r., wsparcie dochodu w ramach WPR nie zostało jeszcze w pełni wprowadzone.