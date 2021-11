62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB już w lutym, rejestracja wystartowała

Konferencja Ochrony Roślin – 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB odbędzie się w dniach 16 – 18 lutego 2022 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenie będzie przeprowadzone w formule hybrydowej. Rejestracja on-line już wystartowała.

Tematyka przewodnia Konferencji ‒ „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin” ‒ nawiązuje bezpośrednio do nowej unijnej strategii rozwoju, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Realizacja tego celu staje się wyzwaniem dla wielu dziedzin gospodarki, w tym oczywiście dla rolnictwa. Konferencja Ochrony Roślin – wydarzenie, podczas którego spotykają się przedstawiciele środowiska naukowego z praktyką rolniczą, jest idealną okazją, by w sposób rzeczowy i obiektywny omówić szanse i zagrożenia, jakie polskiemu rolnictwu przynoszą dwie kluczowe unijne strategie związane z transformacją rolnictwa: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”.

– Ich głównym celem jest rozwój rolnictwa zrównoważonego, z ograniczonym stosowaniem pestycydów oraz nawozów, gwarantującego produkcję zdrowej żywności oraz bezpieczeństwo środowiska. Strategie te wytyczają również nowe kierunki, w których powinna rozwijać się szeroko rozumiana ochrona roślin, m.in. w uprawach ekologicznych, z zastosowaniem metod biologicznych, uwzględniająca problem uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin, wykorzystująca możliwości rolnictwa precyzyjnego, cyfryzację oraz robotyzację w ochronie roślin. Jednak nie tylko te zagadnienia pojawią się w bogatym programie prezentacji naukowych dotyczących aktualnie prowadzonych prac badawczych, wykładów i paneli dyskusyjnych podczas przyszłorocznej Konferencji Ochrony Roślin, na którą już dziś serdecznie zapraszam. Można już rejestrować swój udział w wydarzeniu – mówi dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

Redakcja Wiadomości Rolniczych Polska objęła patronatem medialnym to wydarzenie. Bieżące komunikaty dotyczące Konferencji, formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej snior.pl.