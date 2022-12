600 milionów złotych w roku 2022 dla rolników z Małopolski. Wiele pytań i wątpliwości na rok 2023

Jak informuje Małopolska Izba Rolnicza, podczas Walnego Posiedzenia Delegatów, które odbyło się 12 grudnia b.r., delegaci otrzymali informacje o pomocy finansowej którą przekazano rolnikom za pośrednictwem Agencji.

Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR Jerzy Radoń poinformował, że w obecnym roku na Małopolskę przeznaczono 600 mln zł na działania PROW takie jak: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i inne. W Małopolsce złożono również około 5 tys. wniosków związanych z pomocą suszową poprzez aplikację publiczną „zgłoś szkodę rolniczą”. W całej Polsce zgłoszono około 250 tys. takich wniosków, stąd dopłaty dla poszkodowanych rolników będą niższe niż zakładano (do wyczerpania się puli środków tj. 1mld 200 mln zł). Ponadto realizowana była pomoc w postaci dopłat do nawozów, na którą w naszym województwie złożono niemal 20 tys. wniosków. Wypłacono środki dla osób wymieniających pokrycia dachowe, dla pszczelarzy, KGW oraz producentów jabłek. Dyrektor Radoń zwrócił uwagę na problemy kadrowe, z którymi boryka się Agencja, mimo wciąż rosnących zadań do wypełnienia.



Andrzej Kawalec, kierownik w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przedstawił informację dotyczącą szkód w rolnictwie spowodowanych w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne takie jak gradobicia, deszcz nawalny, huragan, przymrozki wiosenne. W wyniku tych zdarzeń poszkodowanych zostało 202 gospodarstwa rolne z terenu 24 gmin województwa małopolskiego. Największe straty wystąpiły w gminach: Chełmiec, Proszowice, Jodłownik. Ponadto w wyniku suszy (wnioski składane poprzez aplikację suszową) szkodę zgłosiło 5 459 gospodarstw. Największe straty wystąpiły w gminach: Proszowice, Szczucin, Pałecznica.

Podczas Zgromadzenia przedstawionych zostało wiele wniosków Delegatów dotyczących obecnej sytuacji rolników i proponowanych rozwiązań. Delegaci wnioskowali do Komisji Uchwał i Wniosków MIR m.in.:

– o interwencję w sprawie napływających zbóż z Ukrainy,

– o udzielenie pomocy prawnej w przywróceniu drogi transportu rolnego w miejscowości Przeginia, która została zlikwidowana przez komisję scaleniową w procesie scalania gruntów w Przegini, powiat krakowski,

– wniosek dotyczący świadczenia mama4+ – osoby, które nie pracowały zawodowo i w związku z tym nie płaciły ubezpieczenia obecnie otrzymują świadczenie mama4+, a uczciwie pracujący godzili obowiązki rodziców wraz z pracą -świadczenia tego nie otrzymują,

– opracowanie logicznego, spójnego dla całego kraju prawa chroniącego wieś jako miejsca stanowiącego bazę służącą do produkcji żywności,

– wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających obciążanie kosztami kontroli w przypadku ujawnienie niesłusznie zgłaszanych pod adresem rolników oskarżeń osoby dokonującej zgłoszenia, zgłoszenia anonimowe – nie dające możliwości identyfikacji osoby zgłaszającej – nie powinny wywołać reakcji służb kontrolnych,

– wprowadzenie rozwiązań prawnych uniemożliwiających przeznaczanie gruntów rolnych klasy I-IV na cele inne niż produkcja rolna,

– wprowadzenie systemowego rozwiązania ułatwiającego samorządom lokalnym lokowanie nowych inwestycji budowlanych wyłącznie na terenach wyznaczonych w tym celu w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego,

– wprowadzenie rozwiązań prawnych obligujących osoby i instytucje prowadzące inwestycje związane z zabudową gruntów zlokalizowanych na terenach wiejskich do oświadczenia, iż są one świadome, że wieś jest terenem prowadzenia produkcji rolnej, a co za tym idzie nie będą one w przyszłości rościły pretensji do rolników w związku z prowadzoną przez nich produkcją rolną.

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów MIR przyjęto również budżet Izby na rok 2023. Pełną informację na ten temat można znaleźć pod adresem https://mir.krakow.pl/artykuly/Walne-Zgromadzenie-Małopolskiej-Izby-Rolniczej—12-grudnia-2022,15120.html